«صحة إسكندرية»: «صفر كورونا» بمستشفيات العزل و153مركزاً للقاح

كشف الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، اليوم الاثنين، عن أنه كان هناك 19 مستشفى عزل لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن هناك مستشفيين تم تخصيصهما كمراكز عزل بالكامل، وهما مستشفي العجمي العام، ومستشفى الجمهورية، وأصبحا الآن متاحين لخدمة المرضى في جميع التخصصات، إضافة إلى تسجيل 4 مستشفيات عزل صفر إصابات كورونا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، في مؤتمر صحفي عقده داخل مقر نقابة الصحفيين بالمدينة الساحلية، بحضور فكري عبد السلام، مدير نقابة الصحفيين بالإسكندرية، وهدى الساعاتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن هناك 153 مركزاً للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، من أجل تطعيم كافة المواطنين المسجلين باللقاح، من ضمنها 5 مراكز لتطعيم راغبي السفر للخارج.

حملات التطعيم بلقاح كورونا في الإسكندرية

وأشار «السقعان» إلى أنه بالنسبة لتحقيق المستهدف، وأعداد الحاصلين على تطعيمات لقاح كورونا، سواء بالنسبة للتطعيم المعتاد أو من قبل الراغبين فى السفر للخارج، حققت مدينة الإسكندرية، في هذا الأمر، المركز الثالث في نسبة التغطية، بعد محافظتي دمياط والبحر الأحمر، مع مراعاة الفارق الكبير في تعداد السكان.

وأكد أن هناك مخطط من أجل زيادة منافذ تقديم التطعيمات، وذلك في إطار حرص الدولة على حصول كافة المواطنين المستهدفين على لقاح كورونا، وبناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

ولفت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن مستشفى برج العرب، غرب الإسكندرية، أصبح الآن يجري عدداً من العمليات الجراحية الصعبة.