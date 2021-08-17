أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 17-8-2021

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الفاكهة بمختلف أنواعها، بشكل يومي، لأهميتها في إمداد الجسم بالفيتامينات التي يحتاجها، حيث استقرت بعض الأنواع مثل الخوخ والمانجو، وانخفضت أسعار أنواع أخرى مثل البطيخ، وتستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة اليوم.

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم، على النحو التالي:

سعر البطيخ

تراوح سعر البطيخ اليوم بين 12 جنيهًا و45 جنيهًا.

سعر المشمش

سجل سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم، في الأسواق بين 15 و20 جنيهًا.

سعر التفاح

وصل سعر كيلو التفاح البلدي إلى 18 جنيهًا، والأمريكاني سجل نحو 35 جنيهًا.

سعر الخوخ

استقر سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم، عند 20 جنيهًا، والمستورد 25 جنيهًا، الطعمية 10 جنيهات.

سعر التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 13 و18 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

سجل سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق نحو 6 جنيهات.

سعر العنب

وصل سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم، إلى 10 جنيهات، بينما سجل الكيلو جرام من عنب كرمسن نحو 17 جنيهًا، والعنب الرومي الأحمر نحو 8 جنيهات.

سعر البرقوق

بلغ سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم، نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 22 جنيهًا.

سعر البلح الرملي

تراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم، بين 12 و18 جنيهًا.

سعر الشمام

تراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 جنيهات و7 جنيهات.

سعر المانجو

وسجل كيلو المانجو الفص نحو 50 جنيهًا، والمانجو عويس 35 جنيهًا، والهندي 25 جنيهًا، كما سجل الكيلو من المانجو الزبدية نحو 20 جنيهًا، وجاء سعر كيلو المانجو البلدية 18 جنيهًا.

سعر الكمثرى

وتراوح سعر الكمثرى الخشابي ما بين 11 إلى 20 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو من الكمثرى الثلاجة نحو 22 جنيهًا.

سعر الأناناس

ووصل سعر ثمرة الأناناس المتوسطة «2 كيلو» نحو 35 جنيهًا للواحدة.

سعر الكريز

ووصل سعر الكريز نحو 35 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الكيوي

وسجل سعر الكيوي نحو 30 جنيهًا للكيلو الواحد.