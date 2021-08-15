أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأحد 15-8-2021

تناول العصائر والفواكهة الطازجة أحد أهم مسببات امداد الجسم بالكثير من الطاقة والحيوية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تصل في بعض المناطق لـ 45 درجة مئوية، لذا يرصد موقع جريدة «الوطن» لمتابعيه، أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية المصرية اليوم الأحد، الموافق 15 أغسطس، 2021.

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

سجلت أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأحد، استقرارا في بعض الأنواع حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر البطيخ

تراوح سعر البطيخ اليوم بين 20 جنيهًا و50 جنيهًا.

سعر التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 15 و20 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

سجل سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم نحو 6 جنيهات للكيلو.

سعر العنب

وصل سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم إلى 15 جنيهًا، بينما سجل الكيلو جرام من العنب الأسود اليوم نحو 25 جنيهًا.

سعر البرقوق

بلغ سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 20 جنيهًا.

سعر المشمش

سجل سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم، في الأسواق بين 12 و20 جنيهًا.

سعر التفاح

ووصل سعر كيلو التفاح البلدي إلى 15 جنيهًا، والأمريكاني سجل نحو 35 جنيهًا.

سعر الخوخ

استقر سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم عند 15 جنيهًا.

سعر البلح الرملي

تراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم، بين 12 و18 جنيهًا.

سعر الشمام

تراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 جنيهات و7 جنيهات.

سعر المانج

وسجل كيلو المانجو فص نحو 50 جنيهًا، والمانجو عويس 35 جنيهًا.

أما لهندي 25 جنيهًا، كما سجل الكيلو من المانجو الزبدية نحو 20 جنيهًا، وجاء سعر كيلو المانجو البلدية 18 جنيهًا.