موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان أوائل الثانوية العامة 2021
كتب:
محمد سعيد الشماع
08:05 م | الإثنين 16 أغسطس 2021
مجموعة من طالبات الثانوية العامة عقب انتهاء الامتحانات
يعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الثلاثاء مؤتمرًا صحفيًا من خلال «البث المباشر» وسوف يُعلن من خلاله نتيجة الثانوية العامة 2021، لذلك توضح «الوطن» موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان أوائل الثانوية العامة 2021.
ووفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يحضر المؤتمر الصحفي الذي يجرى الإعلان فيه عن نتيجة الثانوية العامة 2021، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان أوائل الثانوية العامة 2021
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المؤتمر الصحفي سوف يُعقد غدا الثلاثاء في تمام الساعة 1 ظهرًا، ويجرى من خلاله الإعلان على أوائل الثانوية العامة، مع تقديم نتائج الثانوية العامة 2021، إلى جانب الكشف عن المؤشرات الأولية التي تتعلق بتنسيق الجامعات.
نتيجة الثانوية العامة 2021 على «الوطن»
ويستطيع جميع الطلاب الحصول على النتيجة غدا الثلاثاء بعد انتهاء مؤتمر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك من خلال الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع «الوطن» على أن يبدأ الطالب أو ولي الأمر بتسجيل مختلف البيانات المطلوبة والتي تتمثل في الآتي:
-اسم الطالب رباعي.
- رقم جلوس الطالب.
- تحديد الشعبة أدبي أم علمي.
- تحديد المحافظة.
- إدخال كل من البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.
«شوقي»: تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونيا
وفي سياق متصل، كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوضح أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونيًا، إذ جرى التصحيح في مكان مركزي، وأضاف «شوقي» أنه لا يوجد تصحيح داخل أي كنترول مثل السنوات الدراسية السابقة، كما أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يصل للنتائج وحتى الوزير شخصيًا لا يستطيع.
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