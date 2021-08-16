ساعات معدودة ويُعقد مؤتمر صحفي، غدا الثلاثاء، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، بديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، لذلك يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس «أدبي وعلمي» بالدرجات والمجموع عبر «الوطن».

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2021؟

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم تخصيص رابط للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي يعقد في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر غدا الثلاثاء، بحوالي ثلاث ساعات، مؤكدا أن النتيجة ستكون مرضية ومطمئنة لجميع الطلاب وأولياء الأمور.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر «الوطن»

وتستعرض «الوطن» خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس في أربعة خطوات أساسية كما يلي:

الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021.

كتابة رقم الجلوس بدقة شديدة.

اختيار الشعبة سواء العلمية أو الأدبية.

الضغط على زر «البحث» للحصول على النتيجة.

تظهر النتيجة بالدرجات كاملة في مختلف المواد الدراسية.

تظهر الدرجة العظمى للطالب والصغرى.

معرفة نتيجة الثانوية العامة 2021

وقال «شوقي» في تصريحات له، إنه يمكن للطلاب معرفة نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال الرابط الذي سيتم الإعلان عنه عقب انتهاء المؤتمر الصحفي، بالدرجات والمجموع الكلي.

موقع نتيجة الثانوية العامة 2021 أدبي وعلمي

وأضاف «شوقي» أنه يمكن للطلاب الدخول على موقع نتيجة الثانوية العامة 2021 أدبي وعلمي، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشددا على ضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن مجموع نتيجة الثانوية العامة 2021 علمي وأدبي، هو 410 درجات، مثل الأعوام الماضية دون أي تغيير، لافتا إلى أن دفعة الثانوية العامة 2021 هي دفعة مميزة ولها الكثير من المقاعد المخصصة في الجامعات.