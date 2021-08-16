«التعليم» تعلن خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021

أعلن مصدر في وزارة التربية والتعليم، خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، بعد اعتمادها وإعلانها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقب المؤتمر الصحفي، الذي يجرى في مقر الوزارة غدا الساعة الواحدة ظهرا.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة الثانوية العامة 2021، مبشرة، رغم أن المجاميع لن تكون مثل مجاميع السنوات الماضية، التي كان يحقق فيها الطلاب نسبة 100% ويزيد، موضحًا أن الهدف من التعلم، فهم مخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، وأن العام المقبل سيكون متاحًا أمام الطلاب المزيد من المقاعد في الجامعات.

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021

- تتاح التظلمات أمام الطلاب فور إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

- يتاح التظلم أمام الطلاب، عكس كل عام هذه المرة، بالنظام الإلكتروني

- توفر وزارة التربية والتعليم رابطًا أمام الطلاب في خلال ساعات

- يستطيع الطالب الدخول على الرابط وتقديم التظلم في المادة التي يريدها مع ذكر أسبابه

- لن يستطيع الطالب الاطلاع على ورقته الامتحانية أو إجابته

- ويرجع السبب في عدم قدرة الطالب على رؤية ورقته كون التصحيح جرى إلكترونيا دون تدخل بشري

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، فور ظهورها، من خلال رابطا يوفره موقع «الوطن»، حرصا على مصلحة القارئ، وسعيا منها لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور في لحظة يشعرون فيها بالتوتر، ويمكن اتباع هذه الخطوات للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021:

- الدخول إلى الرابط المخصص من الوطن للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021.

- تسجيل بيانات الطالب الاسم ورقم الجلوس.

- ترك الطالب لرقم هاتفه والبريد الإلكتروني لإرسال النتيجة له فور ظهورها واعتمادها.