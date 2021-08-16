في 7 نقاط.. الأهمية الاستراتيجية لـ «كابول» بعد سيطرة «طالبان»

استعرضت قناة «سكاي نيوز عربية»، تقريرًا لها يتضمن الأهمية الاستراتيجية للعاصمة الأفغانية «كابول»، بعدما سيطرت قوات حركة «طالبان» عليها، ومغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غنى، البلاد، الذي ذكر أنه اختار خيارًا صعبًا للوقوف في مواجهة حركة طالبان التي أرادت دخول القصر الرئاسي، أو مغادرة الوطن، وأنه ضحى بحياته طوال العشرين عامًا الماضية، واختار الخروج بعيدًا لتفادي فيضان إراقة الدماء.

وتأتي الأهمية الاستراتيجية للعاصمة الأفغانية «كابول» على النحو التالي

- تقع العاصمة الأفغانية على ضفاف نهر كابول، في القطاع الشرقي من البلاد.

- مساحة العاصمة الأفغانية كابل 4462 كيلو مترا مربعًا.

- تقع على امتداد طرق التجارة في جنوب ووسط آسيا.

- عدد سكان مدينة كابول 1.1 مليون نسمة فقط.

- التركيبة العرقية بها، الباشتو 60%، الطاجيك 24%، الأوزبيك 15%، وأعراق تركية وفارسية.

- المنطقة الخضراء يقع فيها القصر الرئاسي وسفارات ومقار منظمات دولية.

- مطار حامد كرزاي هو ممر للبعثات الدبلوماسية وبوابة للمساعدات الإغاثية.

معلومات عن مطار كابول الدولي في العاصمة الأفغانية

- مطار دولي رئيسي.

- في عام 2014 تغير الاسم إلى مطار حامد كرزاي الدولي، ويعرف أيضًا باسم مطار خواجا رواش الدولي.

- سيطرت عليه حركة طالبان في الفترة ما بين 1996 وحتى 2001.

- يُستخدم عسكريا من قبل القوات الأمريكية والأفغانية.

- موقع البلاد غير الساحلي والطرق الجبلية الخطيرة يزيد من أهمية المطار.

- المطار مهم للحفاظ على وجود دبلوماسي دولي في أفغانستان.

- المطار نقطة وصول مهمة للموظفين الدوليين وملايين الأفغان.