ماذا يحدث في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على العاصمة كابول؟ «فيديو»

في مشهد أعاد للأذهان ما شهدته أفغانستان قبل عشرين عاما، اختفت مظاهر الحياة الطبيعية من العاصمة الأفغانية كابول، التي تحولت إلى مدينة أشباح في اليوم الثاني لسيطرة حركة طالبان الأفغانية المسلحة على العاصمة الأفغانية وإعلانها النصر، حيث تجلى هذا التحول بوضوح في مركز المدينة المقفر، ما تسبب في أغلاق المئات من محال السجاد والمجوهرات أبوابها، وكذلك المقاهي الصغيرة في شوارع العاصمة الأفغانية المزدحمة عادة.

البنتاجون: القوات الأمريكية تعمل على إعادة الأمن في مطار كابول

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، جون كيربي، إن القوات الأمريكية ما زالت تعمل على إعادة الأمن إلى مطار كابول الدولي بعد خروج الأمورعن السيطرة في القسم المدني من المطار، عقب تدفق جموع غفيرة إلى المطار في مسعى للفرار من أفغانستان.

وأضاف كيربي: «هناك حاليا 2500 جندي أمريكي في المطار وسيصل 500 جندي إضافي في الساعات المقبلة، ونتوقع في الساعات المقبلة أن نتمكن من استئناف العمليات الجوية في المطار، وقد تم إيقاف جميع الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الأفغانية كابول»، مشيرا إلى أن الهدف هو إجلاء آلاف الأشخاص يوميا بمجرد استئناف الرحلات الجوية.

السعودية: ندعو حركة طالبان إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات

كما دعت المملكة العربية السعودية حركة طالبان الأفغانية وجميع الأطراف الأفغانية اليوم الإثنين إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، بعد أن استولى عناصر الحركة المسلحة على العاصمة الأفغانية كابول.

#بيان المملكة العربية السعودية تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان الشقيقة، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت pic.twitter.com/YdoVe3nfgQ — وزارة الخارجية (@KSAMOFA) August 16, 2021

وقالت الخارجية السعودية، في بيان نشر على حسابها بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، إن السعودية تؤكد وقوفها مع الشعب الأفغاني وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل من أحد، معربة عن أملها في استقرار الأوضاع بأسرع وقت.