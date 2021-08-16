ترامب يدعو بايدن للاستقالة بسبب الوضع في أفغانستان وسيطرة طالبان

خرج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتصريح مثير يدعو خلاله الرئيس الحالي جو بايدن، للاستقالة، لأسباب مختلفة، والمفاجأة كان بينها الوضع في أفغانستان، وفق خطاب أو بيان كتبه «ترامب» منذ قليل ونقله عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، مجددا اتهاماته السابقة للرئيس الحالي بتزوير الانتخابات.

ترامب يحمل بايدن مسؤولية الأوضاع في أفغانستان وسيطرة طالبان

وحمل «ترامب» الرئيس الأمريكي، مسؤولية التقدم السريع الذي أحرزته حركة طالبان في أفغانستان، والوضع الحالي فيها، بعد أن تمكنت الحركة من السيطرة على معظم مدن البلاد دون مقاومة تذكر، فضلا عن محاصرة العاصمة كابول ودخول مناطق منها، وأيضا مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

ويرى مراقبون أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، سهل عملية سيطرة طالبان بهذه السرعة على أفغانستان، فضلا عن انهيار الجيش الأفغاني الذي دعمته أمريكا كثيراً أمام الحركة.

ترامب يحمل بايدن مسؤولية وضع كورونا

كما حمل ترامب الرئيس بايدن مسؤولية الأوضاع التي وصل إليها فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أن متحور دلتا يضرب البلاد بقوة خلال الفترة الماضية.

أيضا وجه الرئيس الأمريكي السابق، اللوم إلى «بايدن»، فيما وصفه بالوضع الكارثي على الحدود، في إشارة إلى فتح الحدود الأمريكية أمام القادمين من دول أمريكا الوسطى والمكسيك.

وكتب «ترامب» أيضا أن «بايدن» مسؤول عن فقدان الولايات المتحدة الأمريكية استقلاليتها في مجال الطاقة على حد زعمه، فضلا عن تراجع الاقتصاد الأمريكي كما يرى ترامب ذلك.

أزمة ترامب وبايدن متواصلة منذ انتخابات الرئاسة الأخيرة

واعتبر الرئيس السابق مجددا في بيانه، أن الرئيس الحالي جو بايدن لم يجر انتخابه بطريقة شرعية، في إشارة إلى اتهاماته السابقة لبايدن والحزب الديمقراطي بتزوير الانتخابات الرئاسية 2020 والتي خسرها ترامب بفارق كبير على صعيد المجمع الانتخابي.

وشهدت أمريكا أحداثا مؤسفة بعد تلك الانتخابات على رأسها اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي الكونجرس الأمريكي في السادس من يناير الماضي، وسقوط عدد من القتلى والجرحى، في محاولة لمنع أعضاء الكونجرس من التصويت على نتائج الانتخابات التي أتت ببايدن رئيسا وأسقطت ترامب بعد الولاية الأولى.