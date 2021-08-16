خبير استراتيجي: طالبان ستسيطر على مفاصل أفغانستان بعد شهرين

قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، إن أمس الأحد كان ليلة سقوط كابول بعد 20 سنة من وجود القوات الأمريكية في أفغاستان، ولم يتوقع أحد أن تصل قوات طالبان إلى العاصمة الأفغانية كابول بهذه السرعة، لافتا إلى أن التقديرات الأمريكية كانت تقول إن العاصمة ستسقط خلال 6 شهور على الأكثر، ولكن الأمر حدث بأسرع من ذلك، وقد صرفت الولايات المتحدة الأمريكية في حربها في أفغانستان 3 تريليونات دولار، مستطردا: «طالبان خلال شهرين هاتسيطر على مفاصل الدولة وتحط الشرطة الجديدة وتسيطر على الحدود والمطارات وبعد 3 شهور هنعرف إلى أين تتجه أفغانستان، وأعتقد من الذكاء أنها ستحتوي الإرهاب حتى لا تكون في عزلة عن العالم».

سبب دخول أمريكا أفغانستان

وأضاف «فرج» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت أفغانستان قبل 20 سنة من أجل إنشاء دولة ديمقراطية بعيدا عن طالبان، وإنشاء جيش وطني سليم، وهذا لم يحدث وانهار كل هذا أمس بعد سقوط كابول في يد طالبان وانسحاب الجيش الأفغاني.

طالبان تغري رجال الجيش الأفغاني لتسليم أسلحتهم

وأوضح المفكر الاستراتيجي أن حركة طالبان أخبرت الجيش الأفغاني أن من يسلم سلاحه دون أي طلقات سيكون آمنا ولن يحاسب، مؤكدا أن هذا الجيش ليس وطنيا ووصل عدده إلى 240 ألف شخص، ومعظمه أشخاص كانوا يحتاجون للعمل فاضطروا لدخول الجيش، لافتا إلى هروب المساجين في كابول وأغلبهم منضم لحركات إرهابية متعددة، مثل «القاعدة» و«داعش»، موضحا أن طالبان تعهدت في اتفاقات تمت في قطر إلى أنها لن تسمح بحدوث الإرهاب في أفغانستان، ولكن هذا سنرى جديته الفترة المقبلة.

أهمية الجيش المصري العظيم

وأوضح المفكر الاستراتيجي أن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، فر سريعا، وهذا يظهر أهمية الجيش المصري العظيم الذي يحمي مصر ويؤمن كل شيء، ويجعل مصر آمنة، مؤكدا أن كل الدول سحبت سفراءها والرعاية الخاصة بها من أفغانستان إلا الصين وروسيا وتركيا، وسط إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغبته في لقاء قادة طالبان.