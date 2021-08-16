بعد سيطرة طالبان.. وقف بث البرامج والاكتفاء بـ«القرآن» في أفغانستان

ذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، أن جميع القنوات التلفزيونية الأفغانية ومحطات الإذاعة تحولت جميعها، إلى بث تلاوات القرآن الكريم وأخبار حركة طالبان التي استطاعت السيطرة على العاصمة كابول بعد 20 سنة من الحرب التي خاضتها عقب إطاحة القوات الأمريكية بها عام 2001 في أعقاب هجمات 11 سبتمبر.

وأشارت الوكالة الروسية، إلى إلغاء بث جميع البرامج المعتادة في التليفزيون والقنوات، وتم الاكتفاء كذلك بقناة واحدة تبث مجموعة من الأفلام الوثائقية والتاريخية، في وقت كانت تبث تلك القنوات في السابق برامج ترفيهية مختلفة.

ظروف فترة حكم طالبان خلال التسعينات

وخلال فترة حكم حركة طالبان في السابق بعد عام 1996، أخذت الحركة وقتها مجموعة من الإجراءات منها على سبيل المثال عدم التصريح باستخدام أطباق استقبال القنوات «الدش»، حيث كان يتم قنص تلك الأطباق التي تستقبل بث الأقمار الصناعية، والاكتفاء ببعض المحطات القليلة لبث القرآن الكريم والدروس الدينية وببعض أخبار «إمارة أفغانستان الإسلامية» والتي كانت تعني أخبار حكومة طالبان.

وفي تطور دراماتيكي استطاعت حركة طالبان وبشكل سريع ومفاجئ السيطرة على غالبية المدن الأفغانية وصولا إلى دخول العاصمة كابول، وهي التطورات التي أجبرت الرئيس الأفغاني أشرف غني على مغادرة البلاد، مقرا بانتصار طالبان.

طالبان تؤكد أنها لن تقوم بأعمال انتقامية

وقبيل دخولها العاصمة، أكدت حركة طالبان أنها تريد دخول كابول بشكل سلمي دون قتال، ووعدت بأنها لن تقوم بأية أعمال انتقامية، داعية سكان العاصمة إلى عدم النزوح، ودعت في الوقت ذاته النساء إلى التزام الأماكن الآمنة.

ومن المتوقع أن تكون هناك عملية انتقال سلمي للسلطة في أفغانستان، إذ تجري مباحثات من أجل اتفاق لنقل السلطة سلميا، يجنب العاصمة وسكانها ويلات القتال، في بلد مزقته الحروب والانقسامات الداخلية خصوصا منذ مرحلة التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان.