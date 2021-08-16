عناصر طالبان يؤدون تمارين رياضية في صالة الجيم بالقصر الرئاسي «فيديو»

رغم سخونة المشهد السياسي في أفغانستان وتطوراته السريعة، إلا أنه لم يخل من بعض اللقطات الطريفة، التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول فيديوهات لحركة طالبان الأفغانية وهم يلهون ويمارسون التدريبات الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية بعد سيطرتهم على العاصمة كابول.

وزعمت بعض المواقع أن عناصر الحركة أدوا تلك التمارين بعد دخولهم القصر الرئاسي، أمس، وفرار الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى خارج البلاد.

وداخل الصالة الرياضية، بدأ عناصر طالبان يمارسون الرياضة على الأجهزة المختلفة، وبعضهم يضحك في مشهد يبدو أن يحمل كثيرًا من أوجه الفرح والسعادة للحركة التي عادت من الجبال إلى القصور بعد 20 سنة حرب.

سيطرة طالبان على كامل أراضي أفغانستان

وجاء ذلك عقب إعلان «طالبان» سيطرتها على كامل أراضي أفغانستان، بينما تواصل الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية إجلاء رعاياها وعدد من دبلوماسييها بعد سيطرة الحركة على كابول، في حين يعقد كل من مجلس الأمن الدولي وحلف شمال الأطلسي اجتماعات بشأن الوضع في أفغانستان.

وخلال عشرة أيام تقريبا، تمكنت طالبان من السيطرة على أغلب ولايات أفغانستان، حيث بدأت الحركة هجومها خلال شهر مايو الماضي مع بدء الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية والأجنبية.

الرئيس يغادر البلاد

وسيطرت حركة طالبان على كابول بعد نحو 20 عاما من إطاحة الولايات المتحدة بحكم الحركة المتشددة، وبينما استمرت حالة من الفوضى في مطار كابول مع تدافع الكثير من الأفغان لمغادرة البلاد مع سيطرة طالبان على المدينة، بينما غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد وقال إن ذلك لمنع سفك الدماء.

وانتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما أسماه بسوء تعامل الإدارة الحالية في واشنطن مع ملف أفغانستان، ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن للاستقالة، في الوقت الذي قالت فيه واشنطن إنها لن تغير استراتيجيتها في أفغانستان ما لم تحاول طالبان عرقلة عمليات الإجلاء.

وتعهد الناتو بالحفاظ على وجود دبلوماسي في كابول، يساعد عناصره في إدارة حالة الفوضى في المطار، في الوقت الذي استبعدت حركة طالبان تشكيل حكومة انتقالية، وقالوا إنهم يخططون لإعلان إمارة أفغانستان الإسلامية،