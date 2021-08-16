يترقب خلال الساعات المقبلة، إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة في جميع المواد للشعبتين العلمية والأدبية، ورصد وتجميع درجات، وإعداد المجمع التكراري الخاص بالنتيجة، على أن يجري تحديد الأوائل في الثانوية العامة، استعداداً لاعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

نتيجة الثانوية العامة 2021.. موعد الإعلان عن الأوائل

أما نتيجة الثانوية العامة 2021 وموعد الإعلان عن الأوائل، سيتم إعلانهم خلال المؤتمر الصحفى للوزارة غدا الثلاثاء الموافق 17 أغسطس، في الساعة الواحدة ظهرا، كما سيجري إعلان نتيجة الثانوية العامة بطريقة مختلفة هذا العام عن الأعوام السابقة، حيث سيجري تحديد أوائل كل شعبة، وأوائل لكل مادة.

ليس ذلك فقط بل ستكون طريقة عرض النتيجة الجديد مختلف عن الأعوام الماضية، والذى سيوضح مستوى الطالب في كل مادة مقارنة بزملائه، بحيث يعرف الطالب مستوى قوته وضعفه بين الدفعة كلها.

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ببذل أقصى جهد لإعداد التقارير النهائية الخاصة بإعلان نتيجة الثانوية العامة، كى لا يظلم أي طالب وكل طالب يحصل على درجاته التي يستحقها.

نتيجة الثانوية العامة 2021

ووفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، بالدرجات لكل مادة ونسبة النجاح الإجمالي لكل طالب، حتى يتمكن كل طالب من معرفة مستوى الحقيقي، على أن يتخلل مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة، إعلان مؤشرات تنسيق القبول بالجامعات 2021.

وعقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، سيتم إرسالها للكنترولات لتحديد من لهم حق دخول الدور الثاني، وسيجري إعلان نتيجة الثانوية العامة بالمدارس في اليوم التالي من إعلان النتيجة.

ثم بعد ذلك سيتم فتح باب التقدم للتظلمات لطلاب الثانوية العامة، المتضررين من نتائجهم في اليوم التالي من إعلان النتيجة في لجان النظام والمراقبة بالمديريات التعليمية، ولمدة 15 يوماً.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن حجب نتائج نحو 360 طالبا بسبب أعمال الغش، بالإضافة إلى حرمان نحو ما يقرب من 28 طالبا من دخول الامتحانات لمدة عامين متتاليين بسبب تداول الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.