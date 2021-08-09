وزير التعليم: مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 مطمئنة جدا حتى الآن

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 حتى الآن مطمئنة جدا، وأن أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية مستمرة وتتم بشكل إلكتروني، دون تدخل العنصر البشري في أعمال التصحيح، لتجنب أخطاء رصد الدرجات، مؤكدا أنّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة نجحت في رصد وضبط جميع الطلاب الغشاشين داخل اللجان الامتحانية والبالغ عددهم 234 حالة، خلال سير العملية الامتحانية.

وزير التعليم: مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 مطمئنة جدا

وأوضح شوقي، في تصريحات لـ «الوطن»، أنه لا يمكن الحديث عن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 بالنسب المئوية في الوقت الحالى، وأن هناك العديد من الطلاب حصلوا على الدرجات النهائية في بعض المواد الامتحانية، سواء في شعبة علمى علوم أو رياضة، وشعبة الأدبي، مؤكدا أن نتيجة الثانوية العامة ستعلن الأسبوع المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حيث أن الإجراءات يتم تنفيذها بصرامة خلال ساعات تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة.

وزير التربية والتعليم: لا يمكن الحديث عن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 بالنسب المئوية في الوقت الحالى

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021، لا تقلق، وأن الوزارة هدفها تطوير منظومة العملية التعليمية في مصر، وتطوير منظومة الامتحانات، مؤكدا أن الوزارة نجحت في تسيير أعمال امتحانات الثانوية العامة على أكمل وجه ممكن، رغم تحديات وصعوبات جائحة فيروس كورونا، موضحا أنّ الوزارة حرمت 28 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة عامين متتاليين بسبب قيامهم بتداول أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وزير التعليم: مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 لا تقلق

وينتظر الآلاف من طلاب الثانوية العامة إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحديد الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث يمكن لجموع الطلاب الإطلاع على النتيجة، وتقدم «الوطن»، خدمة إعلان نتيجة الثانوية العامة لجموع الطلاب على هذا الرابط.