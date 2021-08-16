متحدثة «السياحة» عن جناح مصر بإكسبو 2020: سينقل هوية البلد إلى العالم

قالت سها بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إن الاجتماع الذي جمع وزير السياحة والآثار مع وزيرة الصناعة والتجارة، كان بغرض التعرف على كل تفاصيل الجناح المصري المشارك بمعرض إكسبو 2020، الذي تنظمه الإمارات، في الفترة بين 1 أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022، موضحة أن وزارة السياحة والآثار، كانت حريصة على أن ينقل الجناح المصري المشارك بهذا المعرض هوية الدولة المصرية، مؤكدة أن هذا الجناج سيكون خير دعاية لمصر على مستوى قطاعات السياحة والصناعة والتجارة في الفترة المقبلة.

وأضافت «بهجت»، خلال مداخلة هاتفية، مع قناة extra news، اليوم، أن هذا الجناح سيبرز إمكانات مصر على مستوى كل المجالات، لهذا كانت وزارة السياحة والآثار، حريصة على أن يكون هذا الجناح ناقل للهوية المصرية على مستوى هذا الحدث، من خلال رسومات ورموز كتابية سيجري وضعها على واجهات الجناح المختلفة.

سها بهجت: جناح مصر بإكسبو 2020 سيكون عامل رئيسس في جذب السياح إلى البلاد

وأعربت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، أنها تتمنى أن يكون هذا سيكون أحد عوامل الرئيسية لجذب السياح إلى مصر في الفترة المقبلة، موضحة أن الهوية التي سينقلها الجناح عن مصر، ستجعل كل من يشاهدها يرغب في يزيارة مصر للتعرف عليها وعلى حضارتها بشكل أكبر.

سها بهجت: وزارة السياحة المسؤولة عن اختيار صور وخلفيات وجداريات جناح مصر بإكسبو 2020

ولفت إلى أن وزارة السياحة والآثار، سيكون له الدور الأساسي في مسألة اختيار الصور والخلفيات والجداريات التي سيجري عرضها بهذا الجناح، موضحة أن الوزارة ستحرص أن تنقل هذه الهوية انجازات المصريون القدماء على مستوى مجالات التشيد والبناء والحرف والصناعات المختلفة، حتى نكشف للعالم أجمع مقدار تميز المصريون القدماء الذي حققوه على مستوى مجالات عدة.

وأكدت أن الجناح المصري سيعمل أيضا على نقل الهوية الحالية للبلاد وحجم الإنجازات الأخيرة التي حققتها الدولة المصرية في السنوات القليلة الماضية.