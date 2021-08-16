ضبط مصنع بالجيزة يعد جبن الموتزاريلا من الزيت النباتي بدلا من اللبن

ضبطت حملات الرقابة لقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، مساء اليوم، مصنعا في محافظة الجيزة، يقوم بإنتاج جبن «موزاريلا» من الزيت النباتي، كوسيلة لغش المواطنين، بدلا من تصنيعها من اللبن، باعتباره العنصر الأساسي في تصنيع هذا الجبن، حيث تم ضبط وتحريز 4 طن ونصف من الجبن الموزاريلا بالمصنع، فضلا عن ضبط عدد هائل من كميات الزيت النباتي الذي يستخدمه المصنع في تصنيع الجبن.

تحريات الوزارة: الجبن مصنوع من الزيت النباتي وليس اللبن

وقال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، إن هناك إخبارية وصلت للوزارة بقيام أحد المصانع بغزو الأسواق لسلعة الجبن الموزاريلا بسعر يقل كثيرا عن المعروف، موضحا أنه تم تشكيل لجنة تحريات للتأكد من جودة السلعة المباعة من عدمه، حتى تم التأكد من أنها تصنع من الزيت النباتي، بالرغم من أن الجبن الموتزيريلا الأصلي، لا يتم تصنيعه إلا من اللبن البقري أو اللبن الجاموسي أو كليهما معا، طبقا لتصريحات رئيس قطاع التجارة الداخلية، الذي قاد حملة الضبطية لهذا المصنع.

ونوه عبد المنعم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الحملة التفتيشية المفاجئة للمصنع منذ قليل، وجدت المصنع يستخدم الزيت النباتي في تصنيع الجبنة كعنصر أساسي بدلا من اللبن، مؤكدا أن هذا طبقا للقانون يعد غشا وتدليسا للمستهلك من قبل المصنع ويعاقب عليه القانون، قائلا: «المصنع أصبح ينتج كميات هائلة من الجبن يعتبر ضار بالصحة لاستخدام الزيوت النبايتة المهدرجة فيه بشكل مكثف، بدلا من اللبن».

الجبن المضبوط يباع في الأسواق بسعر 40 جنيها للكيلو

وكشف رئيس قطاع التجارة الداخلية في الوزارة، إلى أن أكياس الجبن المضبوطة، يتم بيعها في الأسواق بسعر 40 جنيها للكيلو جرام، في حين أن كيس الجبن الموزاريلا الأصلي المعد من اللبن يتعدى سعره 60 جنيها للكيلو الواحد، مضيفا: «تكلفة إنتاج الكيلو في المصنع المضبوط قد لا تصل 20 جنيها، ولكن يتم بيع الكيس للمواطن بـ40 جنيها أو أكثر من هذه الجبن المغشوشة».

إرسال عينة من الجبن لوزارة الصحة لتحليلها

وأكد خليل، أنه تم عمل محضر بالواقعة في النيابة، واستئذانها بأخذ عينة محرزة من المضبوطات لإرسالها إلى المعامل المركزية لوزارة الصحة لتحليلها ومعرفة أضرار العناصر المستخدمة في تصنيعها على صحة الإنسان، من أجل إدراج نتائج التحاليل في القضية التي ستقيد ضد المصنع.

وكشف رئيس قطاع التجارة الداخلية، أن حملة الرقابة والتفتيش تأكدت من أن مصنع الجبن مرخص، ولكنه يستأجر المكان المقام عليه، منوها إلى أن عقوبة المصنع ستكون بتهمة الغش التجاري، مشيرا إلى أن القاضي قد يحاكمه بقانون الغش والتدليس أو بقانون حماية المستهلك.

وأكد خليل، أن الجبن الموزاريلا يستخدم بشكل مكثف في المطاعم والمنازل في طهي الفطائر والمعجنات والمكرونة، مطالبا بأن يتم التأكد من الجبن قبل شراؤه من أنه معد من اللبن وليس من الزيوت المهدرجة.