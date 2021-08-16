خبيرة علاقات دولية: الوضع في أفغانستان مرتبك وضبابي بعد سيطرة طالبان

قالت الدكتورة إيمان زهران، خبيرة العلاقات الدولية، إن الوضع في أفغانستان، مرتبك وضبابي بالنسبة للكثيرين، خاصة بعد الانسحاب الأمريكي، وسيطرة حركة طالبان على بعض المناطق باستراتيجيات هجينة، حيث استخدمت بعض سياسات ترويع المواطنين، والسيطرة على المعابر، وهناك حديث عن عمليات للإقصاء، وهروب المدنيين خوفًا من البطش السياسي.

مخاوف من ملف اللاجئين

وأضافت «زهران»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الإثنين، أن هناك رسائل من حركة طالبان إلى روسيا والصين بشكل رئيسي، ولكن هناك أيضًا بعض الأسئلة حول ملف حقوق الإنسان والإرهاب، والأوضاع الإنسانية هناك، وملف اللاجئين الذي يشكل خوفًا كبيرًا بالنسبة للكتلة الغربية، وهناك تخوف من إعادة إنتاج القاعدة مرة أخرى.

وتابعت خبيرة العلاقات الدولية، أن اضطراب الإقليم من أهم القضايا التي تسيطر على عقل صانع القرار الأممي، إضافة إلى كيفية التعامل مع ملف اللاجئين، وكل ذلك يمثل هاجسًا بالنسبة لصانع القرار الأممي تجاه ما يحدث في أفغانستان.

تحولات كبيرة في العاصمة الأفغانية

كانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أعلنت في وقت سابق، أنها تعمل على استعادة الأمن إلى مطار كابول، بعد تدفق أعداد غفيرة إلى داخله، سعيًا للفرار، ما أدى إلى خروج الأمورعن السيطرة في القسم المدني من المطار.

جاء ذلك، بعدما تحولت مدينة كابول إلى مدينة أشباح في اليوم الثاني لسيطرة حركة طالبان الأفغانية المسلحة على العاصمة الأفغانية، وإعلانها النصر على الحكومة الأفغانية والقوات الموجودة فيها، ما تسبب في إغلاق المئات من محال السجاد والمجوهرات أبوابها، وحتى المقاهي الصغيرة في شوارع العاصمة الأفغانية المزدحمة عادة أغلقت أبوابها في وجه روادها نظرًا لاضطرابات الأوضاع في العاصمة خلال الأيام الماضية.