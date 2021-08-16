استشاري أسري: لا يوجد شيء اسمه «كليات قمة»

قالت رضوى فتحي، استشاري أسري وسلوكي، إن ليلة انتظار ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة من أصعب الأيام التي تمر على أولياء الأمور والأبناء، و يجب على أولياء الأمور أن يكون لديهم وعي تام بأن الزمن يتغير، و الكليات التي لم تكن كليات قمة في الماضي أصبحت مهمة في الوقت الحالي، ولم يعد هناك شيء اسمه كلية القمة لأن القمة هي تميز الشخص في المجال الذي سيدخله.

يجب على الآباء ترك الحرية لأبنائهم لاختيار كلياتهم

وأضافت «فتحي» خلال مداخلة عبر برنامج زوم في برنامج «مساء dmc » المذاع على فضائية «dmc» اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، يجب على الآباء أن يتركوا لأبنائهم حرية اختيار الكلية، وأن ينصحوه بأفضل الكليات وفقا للوقت الحالي، ولا يجب على الأبناء أن ينتظروا ظهور النتيجة لكي يختاروا الكلية، لافتة إلى ضرورة الثناء على مجهود الأبناء وليس النتيجة النهائية فقط.

وأوضحت استشاري أسري وسلوكي، أن الآباء عليهم تحديد الاختيارات الجيدة وليس انتظار النتيجة من أجل تحديد مستقبل أولادهم، مشددة على أن الأب والأم أحيانًا يصيبهم الإحباط مما يدفعهم إلى إحباط أولادهم، مما يؤدي ذلك إلى انتحار أولادهم بسبب شعورهم أنه لم يعد هناك منفذ أفضل للحياة بالنسبة لهم، مبينة ضرورة عدم نقل الإحباط من الآباء والأمهات إلى أولادهم لأنهم في أوقات كثيرة يحاولون أن ينجحوا من أجل آبائهم، فإذا شعروا بالإحباط تصبح الحياة صعبة بالنسبة لهم.

وتابعت استشاري أسري وسلوكي: «الطالب يحاول يشوف أقرب كلية للكلية بتاعته لو مجبش مجموع كبير يدخله الكلية اللي كان عاوز يدخلها، وده بيرجع لما الشخص يعرف القيمة اللي عنده عشان يخش الكلية ولو القيمة ده إرضاء الأب والأم بس فدي قيمة مؤقتة عشان كده لازم يبقى عنده قيمة معينة هو عاوز يحققها».