تعرف على موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الأول

أصبحت نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الأول الشغل الشاغل لأولياء الأمور والطلاب في الساعات الحالية، خاصة أنها سنة مفصلية بالنسبة للطلاب، ويأمل أولياء الأمور في أن يكون لأبنائهم نصيب في «كليات القمة»، رغم ظهور تخصصات دقيقية في كليات العلوم الإنسانية والعملية تؤهل الطلاب لسوق العمل بشكل جيد.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الأول

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الأول، مؤكدًا أن النتيجة تعلن غدا الثلاثاء عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي يُعقد الساعة الواحدة بعد الظهر بـ3 ساعات على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال رابط يجرى الإعلان عنه خلال ساعات.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الأول

وخصصت جريدة «الوطن» رابطًا للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس ويتم الاستعلام عليها من خلال الخطوات التالية:

يقوم الطالب بفتح رابط نتيجة الثانوية العامة 2021.

يكتب الطالب رقم جلوسه.

يضغط الطالب على زر «بحث».

تظهر النتيجة بالمجموع الكلي وكذلك الدرجات في كل مادة بالتفصيل.

يتعرف الطالب على الدرجة العظمى والدرجة الصغرى.

مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الأول

ويعقد غدا لأول مرة مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان مؤشرات التنسيق للمرحلة الأولى للجامعات للعام الدراسي الجديد 2021-2022، وكذلك المقاعد المتاحة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية في الجامعات لطلاب العام الحالي وطلاب التقسيم.

نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الأول من 410 درجة

وقال الدكتور طارق شوقي، إنه لا تغيير في الدرجة العظمى لنتيجة الثانوية العامة 2021، موضحا أنها 410 درجات مثل الأعوام الماضية، مؤكدا أن الدرجات تعبر عن المستوى الحقيقي للطلاب ويجرى إعلانها بالتفصيل على موقع وزارة التربية والتعليم.