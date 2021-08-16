تنسيق الجامعات الأهلية 2021.. الشروط والمصروفات

يجرى تنسيق الجامعات الأهلية 2021 عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، حيث يبدأ التقدم للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في الكليات التى تتناسب مع مجموعهم، في جامعات الجلالة، والملك سلمان، والمنصورة والعلمين، ويجري دفع المصروفات طبقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي على الموقع الرسمى لها، في ظل جذب الجامعات الأهلية للطلاب لما يتوافر بها من إمكانات، وتقديم خدمات تعليمية بطرق متميزة تتناسب مع متطلبات العصر، لتنافس الجامعات الأهلية الأربعة، الجامعات الخاصة في مصر.

تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة بالمجموع الاعتباري

ويجرى تنسيق الجامعات الأهلية عقب الإنتهاء من تسجيل الرغبات بالجامعات، وإنعقاد الإختبارات التي يجري تنظيمها على ثلاث مراحل، ويتحدد مجموع كل طالب بنظام المجموع الاعتباري، حيث يحتسب المجموع الاعتباري للطالب بجمع درجات مجموعه في الثانوية العامة 2021 أو الشهادة المعادلة 2021، على درجات الاختبار الإلكتروني، وهو عبارة عن 70%، ومن المتوقع أن تقترب درجات كل كلية من تنسيق العام الماضى، حيث جاء كالتالي:

- 90% كلية الطب البشرى.

- 85% كليات طب الأسنان والصيدلة.

- 75% كلية العلاج الطبيعى.

- 65% كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب.

- 55% كليات اللغات والترجمة والإعلام، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة.

- 50% كلية الزراعة، وباقى الكليات.

مصروفات الجامعات الأهلية 2021

وأعلنت وزارة التعليم العالى طبقا لموقعها أن مصروفات الجامعات الأهلية خلال العام الدراسي 2021/2022، حسب الكلية التى يرغب الطالب في الإلتحاق بها وهي كالتالي:

- الطب 105 آلاف جنيه

- طب الإسنان 97 ألف جنيه

- العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه

- العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه

- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه

- العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه

- اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه.

- الدراسات القانونية 45 ألف جنيه

- العلوم الإدارية 46 ألف جنيه

- السياحة والضيافة 40 ألف جنيه

- الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه

- الفنون 50 ألف جنيه

- العلوم الهندسية 69 ألف جنيه

- علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه

- العمارة 69 ألف جنيه

- علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه

- الصناعات التكنولوجية 39 ألف جنيه

- العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه

- الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه

- الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه

- علوم التمريض 31 ألف جنيه.