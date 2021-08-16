بايدن: وجودنا في أفغانستان لم يكن لنشر الديمقراطية أو لبناء الدولة

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تطورات الأوضاع في أفغانستان، وذلك بعد سيطرة حركة طالبان، على العاصمة «كابول»، إذ ذكر أنه كان يُتابع الوضع في أفغانستان عن كثب، مع فريق الأمن القومي من أجل تحديد ما ستتخذه الولايات المتحدة الأمريكية من إجراءات، «كنا نعمل على تنفيذ الخطط التي قررنا وضعها لمواكبة التطورات».

بايدن يكشف الهدف الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان

وأضاف «بايدن»، خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن ذهبت لأفغانستان منذ 20 عامًا، مع أهداف واضحة، وهي القضاء على الذين قضوا على الأمريكيين في أحداث عملية الحادي عشر من سبتمبر، وكذلك التأكد من أن تنظيم القاعدة لا يتمكن من استخدام أفغانستان كقاعدة تحقق أهدافًا ضد واشنطن من خلالها.

ليس من مسؤوليتنا خلق ديمقراطية مركزية في أفغانستان

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن نجحت في تخفيض وطأة تنظيم القاعدة في أفغانستان، «استمرينا في التفتيش عن أسامة بن لادن، والقضاء عليه منذ عقدين تقريبًا، مهمتنا في أفغانستان لم تكن بناء الدولة أو لم تمكن من المفروض عليها خلق ديمقراطية مركزية في البلاد، بل منع أي أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وركزنا مهمتنا على مكافحة الإرهاب وليست على مكافحة الثوار أو على بناء الدولة».