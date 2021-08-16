القنوات الناقلة لمؤتمر وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الوزير الدكتور طارق شوقي، سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء، وسيبث عبر صفحة الوزارة من خلال «البث المباشر»، وسيُعلن من خلاله نتيجة الثانوية العامة 2021، إذ دعا وزير التربية والتعليم أولياء الأمور والطلاب بالتحلي بالصبر، وعدم الالتفات للشائعات التي يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أوائل الثانوية العامة.

المؤتمر الصحفي سيُعقد غدا الثلاثاء في تمام الساعة 1 ظهرًا، ويجرى من خلاله الإعلان على أوائل الثانوية العامة، مع تقديم نتائج الثانوية العامة 2021، إلى جانب الكشف عن المؤشرات الأولية التي تتعلق بتنسيق الجامعات، ومن المعتاد في السنوات السابقة أن تنقل معظم القنوات المصرية الأرضية والفضائية مؤتمر الوزير، كما ستنقله عدد من قنوات الراديو، نقلا عن صفحة وزارة التربية والتعليم، وبعدها يجري إعلان نتيجة الثانوية العامة لكل الطلاب برقم الجلوس.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، كتب منشورا منذ قليل، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قال فيها: «اعتماد نتيجة الثانوية العامة وتهنئة الأوائل والمؤتمر الصحفي غدا الثلاثاء بإذن الله، كما أعلنا سابقا، كل ما يكتب على مواقع التواصل والصفحات الإلكترونية عن الأوائل، وتسريبات الدرجات وتسريبات الأوائل، ونسب النجاح، لا أساس له من الصحة، خالص الأمنيات بالنجاح والتوفيق لكل الطلاب».

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على بوابة«الوطن»

ونقدم فيما يلي، لطلاب الثانوية العامة بالشعبتين الأدبي والعلمي، رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 غدًا بالاسم ورقم الجلوس بشكل حصري على بوابة «الوطن» عبر الضغط على الرابط التالي:

نتيجة الثانوية العامة