فاروق الباز: مصر قادرة على إنتاج طاقة شمسية تغطي حاجتها وتصدر لأوروبا

قال العالم فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، إن غازي ثاني أكسيد الكربون والميثان يتزايدان في الغلاف الجوي للأرض، وهذا يساعد على ارتفاع درجات الحرارة على الأرض، بجانب زيادة استخدام الطاقات غير المتجددة، مثل البنزين والبترول والغاز الطبيعي، لافتا إلى أن مناخ الأرض يتغير كل فترة، لذا فإن التغيرات البيئية ستزيد من بعض الحرائق وزيادة بعض الأمطار في بعض الأماكن، وهذا سيؤثر على حياة الإنسان، متابعا: «بس التغيرات اللي هتحصل مش كتيرة أوي، اللي بيحصل تغيير بسيط في درجات الحرارة».

حل ارتفاع درجات حرارة الأرض

وأضاف «الباز» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» اليوم الإثنين، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن حل ارتفاع درجات حرارة الأرض يكون من خلال استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسبة بكثرة بدلا من استخدام الغاز والبنزين، مؤكدا أن أكبر كمية في الطاقة الشمسية في العالم في الصحراء الغربية في مصر، لافتا إلى أن أحد العلماء الألمان، أشار إلى أنه إذا تم استخدام 100 كيلو من غرب الفيوم، يمكن إنتاج الطاقة الشمسية التي تكفي مصر ويفيض ليتم تصديره إلى أوروبا، وأوضح أن «دلتا النيل» تغيرت والقارة الأفريقية تغيرت، ورغم ذلك فالطاقة الشمسية في مصر كثيرة وتوفر إنتاجا كبيرا.

مصر قادرة على إنتاج طاقة شمسية وبيعها

وواصل مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية: «إن مصر قادرة على إنتاج الطاقة الشمسية بشكل مكثف وبيعها للمواطنين قبل تصديرها للخارج ويمكن الاستدانة من البنوك لتنفيذ هذا المشروع، الصحراء بتاعتنا مكنتش صحراء قبل 6 مليون سنة بس قارة أفريقيا اتغيرت ودلتا النيل اتغيرت وربنا إدالنا مكان فيه طاقة شمسية ممتازة لازم نستخدمها».