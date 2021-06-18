فاروق الباز: «علشان نصلح التعليم لازم ناخد بالنا من المعلمين وندربهم»

قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري الكبير، إن التكنولوجيا هي وسيلة لإنشاء تعليم جيد يساعد على إخراج جيل من الطلاب يتلقى التعليم بشكل حقيقي، مضيفا «وعلشان نصلح التعليم لازم ناخد بالنا من المعلمين ونعلمهم وندربهم كويس جدا».

وأضاف «الباز»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الجمعة في مصر»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، على فضائية «MBC مصر»، أن مصر تسير على الطريق الصحيح، ولكنها لم تصل إلى تحقيق كل ما يبتغيه المواطنين من تطوير وتقدم واكتفاء ذاتي من الزراعة والصناعة، «لسه فيه حجات كتير هتتعمل، والرئيس عبدالفتاح السيسي راجل محترم وفاهم القصة كويس جدا، وقدر يوقف مصر على رجلها محليا وعالميا وعربيا، وده بيدينا امل أننا نتقدم مستقبلا ونصل لما نرجوا إليه».

وأكد أن مصر لم تحصل على الريادة على مستوى العالم، ولكنها نجحت في تحقيق الريادة على مستوى الدول العربية بعدما نجحت في إيقاف إطلاق النار في فلسطين وإعادة إعمار غزة، «كنا قادة المنطقة والعالم العربي، واتبهدلت مصر في عصور كثيرة ولأسباب عديدة، ودلوقتي عايزين نرجع لمكانتنا في المنطقة والعالم العربي وبعديها على مستوى العالم بس خطوة بخطوة».