فاروق الباز يستعيد ذكرياته مع الثانوية العامة: «جبت 86% وفرقت نص درجة عن الطب»

تحدث العالم فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، عن ذكرياته مع الثانوية العامة، قائلا: «أنا جبت 86% في الثانوية العامة وفرقت على نص درجة لدخول كلية الطب، وكنت عاوز أدخل الطب، لكن دخلت العلوم وقلت لازم أجتهد واشتغلت بجد، والحكومة بعتتنا نعمل دكتوراه».

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» اليوم الإثنين، ويقدمه الإعلامي سيد علي: «لازم الناس تستمر وتشتغل في زمن العلم والمعرفة، والناس بتستغرب إني لحد دلوقتي بذاكر وعمري 86 سنة وبفتح كتب أنا معرفش عنها حاجة وأفضل مركز عشان أفهم وأراجعها ساعات».

المصري يجب أن ينجح ويجتهد

وتابع «الباز» بأنه اجتهد في الدراسة في كلية العلوم، وحصل على درجات متميزة وحاول أن يحصل على أفضل فرص، وكان يساعد المعيدين والأساتذة من أجل أن يثبت أنه شخص ناجح، لأنه إنسان مصري ويريد أن يثبت نجاحه للجميع.

الباز حصل على منحة من الدولة لدراسة الدكتوراه

وذكر مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، أن الدولة رشحته للسفر لدراسة منحة الدكتوراه في الخارج، وقام باستغلال الفرصة بشكل كبير لكي يحقق ذاته، مواصلا: «لما تجيلك فرصة امسك فيها واشتغل ولازم تفضل تعافر عشان تحقق نتايج كويسة ومتوقفش تعليم لأن ده عصر العلم والتكنولوجيا، الشخص مطالب فيه يكون عنده رغبة في التعلم المستمر، وأنا طول عمري كنت بذاكر باستمرار عشان أحقق لنفسي حاجة كويسة ولأن الحياة تعتمد على العلم، دول تقدمت لأنها اعتمدت على العلم».

ويعمل الدكتور فاروق الباز في وكالة «ناسا» للمساعدة في التخطيط للاستكشاف الجيولوجي للقمر، ضمن فريق من أجل إحضار عينات من تربة القمر إلى الأرض من أجل دراستها.