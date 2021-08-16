خطوات التقديم على دراجة وزارة الشباب والرياضة ضمن مبادرة «دراجتك صحتك»

يبحث كثيرون عبر المحرك العالمي «جوجل» عن خطوات التقديم علي دراجة وزارة الشباب والرياضة ضمن مبادرة «دراجتك صحتك»، التي تهدف لزيادة الوعي بأهمية الرياضة، فضلا عن حماية البيئة من عوادم السيارات وتقليل الزحام في الأماكن الرئيسية قدر الإمكان.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها جريدة وموقع «الوطن» لقرائها في مجال الخدمات الحكومة، نرصد في التقرير التالي خطوات التقديم علي دراجة وزارة الشباب والرياضة، ضمن مبادرة دراجتك صحتك وذلك في السطور التالية.

رابط التقديم علي دراجة وزارة الشباب والرياضة ضمن مبادرة «دراجتك صحتك»

ويمكن لمن يرغب في حجز دراجة من وزارة الشباب والرياضة ضمن مبادرة «دراجتك صحتك» الدخول على موقع الوزارة من هنـــا.

خطوات التقديم علي دراجة وزارة الشباب والرياضة ضمن مبادرة دراجتك صحتك

وحتى يتمكن الرغبون في شراء دراجة من وزارة الشباب ضمن مبادرة «دراجتك صحتك» يحب اتباع الآتي:

الدخول على موقع التسجيل من هنـــا.

استيفاء البيانات المطلوبة مثل الاسم والرقم القومي والوظيفة والسن، البريد الإلكتروني.

سيطلب منك بعد ذلك إدخال محافظة السكن، بالإضافة إلى معلومات عن تسليم والشحن.

يجب بعد ذلك اختيار طريقة دفع قيمة الدراجة، سواء بالكاش أو عن طريق البطاقات الائتمانية أو عن التقسيط عبر بنك مصر، على أن يتم التواصل عن طريق البنك.

إذا كانت طريقة الدفع «كاش»، فيمكن أن تقوم عن طريق «فوري» أو بطاقات فيزا أو ماستركارد، حيث يقوم العميل بإدخال بيانات بطاقتك الائتمانية واضغط على «تأكيد».

أنواع دراجات مبادرة دراجتك صحتك

وتتضمن المبادرة نوعين من الدراجات، الأولى الدراجة الجبلي، وهي تصلح للطرق الوعرة وغير الممهدة، بالإضافة إلى الطرق السليمة، أما النوع الثاني فهو الدراجة الهجين، وهي تصلح للطرق الممهدة فقط.

وتقوم وزارة الشباب والرياضة بطرح الدراجات في المبادرة بأسعار أقل من السوق، مع وجود ضمان لمدة عام بمركز قادر للصناعات المتطورة، فضلا عن تقديم تسهيلات متعددة في السداد عند اختيار الشراء بالقسط.