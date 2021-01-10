رابط حجز «دراجتك صحتك» المرحلة الثالثة من وزارة الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة رابط وأكواد حجز الدراجات المدعمة ضمن مبادرة «دراجتك صحتك»، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويتمّ طرح الدراجات بأسبقية الدفع من خلال ماكينات شركة «فوري» المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية بداية من اليوم، الأحد الموافق 10 يناير في تمام الساعه الثانية عصرًا.

ويمكنك حجز الدراجات عبر الرابط من هنــــــــــا.

أكواد حجز الدراجات المدعمة من وزارة الشباب والرياضة

- جبلي القاهرة والجيزة رقم الكود 42020، وإجمالي سعر الدراجة 1909 جنيهًا دون سعر الشحن.

- جبلي محافظات رقم الكود 42021، وإجمالي سعر الدراجة 1998 جنيهًا متضمن سعر الشحن.

- هجين القاهرة والجيزة رقم الكود 42022، وإجمالي سعر الدراجة 2331 جنيهًا دون سعر الشحن.

- جبلي محافظات رقم الكود 42023، وإجمالى سعر الدراجة 2420 جنيهًا متضمن سعر الشحن.

وأشارت الوزارة إلى أنّ التسليم في المحافظات من خلال مديريات الشباب والرياضة.

خطوات حجز «دراجتك صحتك» المرحلة الثالثة

- إدخال الرقم القومي.

- إدخال الاسم بالكامل.

- قم باختيار المحافظة.

- اختر المؤهل: عالِ - متوسط - دون مؤهل - طالب.

- اكتب عنوانك بالتفصيل.

- حدد هل تمتلك عجلة أم لا؟.

- بعد ذلك إرفق صورة من بطاقة الرقم القومي.

- أدخل السن ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني.

- اختار نوع الدراجة الذي تريدها سواء جبلي وهي المناسبة للطرق الممهدة وغير الممهدة، أم هجين وهي المناسبة أكثر للطرق الممهدة.

- بعد ذلك اضغط على كلمة «تسجيل» لإتمام طلبك.

أنواع وأسعار العجل في «دراجتك.. صحتك»

يبلغ سعر الدراجة الجبلي Phoenix 2605 «ذات العجل العريض» 1932 جنيهًا، وهو أقل من سعر السوق، وهي مناسبة لجميع الأعمار السنية وتصلح للطرق الممهدة وغير الممهدة، ومقاسها 26، أما الدراجة الهايبرد هجين Phoenix A55 يبلغ سعرها 2362 جنيهًا وهي مناسبة للرياضيين ومناسبة أكثر للطرق الممهدة ومقاسها 28، وتقدم الوزارة دعم بقيمة 500 جنيه على كل دراجة.