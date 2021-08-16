برعاية السيسي.. وزارة الشباب تطلق دفعة جديدة من مبادرة «دراجتك.. صحتك»

أنهت وزارة الشباب والرياضة الاستعدادات الخاصة بإطلاق الدفعة الثالثة من المرحلة الثالثة الخاصة بمبادرة «دراجتك صحتك» تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الدفعة تتضمن طرح إجمالى عدد 3200 دراجة، بواقع «2000 دراجة جبلي، 600 دراجة هجين، 400 دراجة للفتيات، 200 دراجة كهربائية».

وتهدف المبادرة إلى تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة من خلال ركوب الدراجات من خلال تقديم 4 أنواع من الدراجات بسعر أقل من سعر السوق، بنسبة 30% على الأقل.

وكشفت الوزارة عن إضافة الدراجة الخاصة بالفتيات، وذلك نظرا لإقبال الفتيات والسيدات على اقتناء دراجة وزارة الشباب والرياضة خلال المراحل السابقة، كما تم إضافة عدد من الدراجات الكهربائية، التي تساعد الراكب على قطع مسافات كبيرة بالدراجة بأقل مجهود من خلال الاعتماد علي البطارية.

ويقدم بنك مصر تسهيلات في السداد للراغبين في شراء الدراجة الكهربائية، وتتاح الدراجات على «بوابة مصر للشباب والرياضة» بأسبقية الدفع من خلال شركة فوري، مع إمكانية شحن الدراجات لجميع أنحاء الجمهورية.

وترحب وزارة الشباب والرياضة بكل الطلبات من الهيئات والمؤسسات على مستوى الجمهورية، بهدف نشر ثقافة ركوب الدراجات، والاعتماد على دراجة آمنة للانتقال، فضلا عن فوائدها البدنية والصحية والبيئية.