بالأسعار والمواصفات.. طرح رينو ميجان موديل 2022 رسميا في مصر

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل الحصري لسيارات رينو في مصر، المواصفات النهائية وأسعار السيارة ميجان سيدان العائلية الجديدة.

السيارة تبدأ بسعر 294 ألف جنيه

وكانت الشركة منذ بداية الربع الثالث للعام الجاري، أعلنت طرح عدد من السيارات الملاكي موديل 2022 داخل السوق المحلي، وقبل أيام، أعلنت طرح الموديل الجديد من طراز «رينو ميجان» 2022 في مصر، ليطرح صاحب العلامة الفرنسية «رينو» الموديل الجديد بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات، وتبدأ بسعر 294 ألف جنيه.

ترصد السطور التالية، قائمة أسعار فئات الموديل الجديد من «رينو ميجان 2022»، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة، حسب المعلن من الوكيل المحلي.

أسعار رينو ميجان موديل 2022

-الفئة الأولى بسعر 294 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 324 ألف جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 354 ألف جنيه.

-الفئة الرابعة بسعر 384 ألف جنيه.

قائمة مواصفات وتجهيزات رينو ميجان موديل 2022

توفر السيارة خيارين من المحركات التي تضمن الأداء الرياضي والتوفير في استهلاك الوقود:

-الخيار الأول في الفئتين الأولى والثانية، وهو محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1600 سي سي، بقوة 115 حصان، يتصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT.

-الخيار الثاني في الفئتين الثالثة والثانية، وهو المحرك الجديد سعة 1300 سي سي المزود بشاحن توربيني، يولد قوة 150 حصان متصل بناقل حركة رياضي ذو 7 سرعات ثنائي التعشيق Dual Clutch.

- تتوافر السيارة بالعديد من التجهيزات المختلفة حسب الفئة السعرية، ومنها (التحكم في النظام الصوتي من عجلة القيادة، وخاصية ربط الهاتف بالسيارة عن طريق البلوتوث، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي مع فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج حفظ توازن السيارة إلكترونيا ESP وبرنامج المساعدة على المرتفعاتHSA، وتتوفر أيضا بحساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب وإضاءة نهارية LED تعمل عند تشغيل المحرك، مثبت ومحدد سرعة وشاشة عدادات ديجيتال مقاس 4.2 بوصة، جنوط رياضية مقاس 16 بوصة، حساسات ركن أمامية، عجلة قيادة مكسوة جلد، تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي النطاق، نظام ملاحة من خلال شاشة مقاس 7 بوصة تعمل باللمس وتدعم هواتف أبل وأندرويد، نظام دخول السيارة وتشغيل المحرك بدون مفتاح).

- بالإضافة إلى عدة تجهيزات في الفئة الأعلى تجهيزا منها (جنوط رياضية مقاس 17 بوصة، 6 وسائد هوائية ستائرية وجانبية، مصابيح أمامية بنظام Full LED System، فتحة سقف بانوراما، حساس لفتح الشنطة أوتوماتيكيا، نظام ملاحة بشاشة مقاس 9.3 بوصة بالاضافة الى كاميرا خلفية، شاشة عدادات ديجيتال مقاس 10.2 بوصة و إضاءة داخلية متعددة الألوان، مع خاصية اختيار وضع القيادة (رياضي/ مريح/ اقتصادي)، فرامل يد كهربائية مع خاصية Auto Hold).