وكيل رينو يعلن عن تخفيضات 25 ألف جنيه على طرازي "ميجان وداستر"

الجدل بين السيارات الفاخرة والاقتصادية مستمر منذ فترة طويلة بين الراغبين في التغيير، فأيهما أفضل سيارة فارهة أم أخرى متوسطة السعر وبالتبعية الإمكانيات؟.

وبنظرة سريعة إلى ظروف السوق والطلب، نجد أن ما قامت به الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM"، وكيل علامة رينو الفرنسية في مصر، قلب الموازين وجعل الإجابة واضحة، بالنظر الي متطلبات المواطن.

فقد قامت الشركة للمرة الثانية على التوالي خلال أسابيع قليلة من خلال حملة "المنافسة انتهت"، بتخفيض أسعار موديلات عـام 2021 لسيارتي رينو ميجان التي تشتهر بأناقتها الفريدة، ورينو داستر، صاحبة القوة وروح المغامرة لفترة محدودة، في إطار استراتيجية الشركة المعهودة تماشياً مع التحسن الملحوظ في الاقتصاد المصرى ما يحقق في النهاية المزج بين امتلاك سيارة ذات تكنولوجيا عالية وبسعر اقتصادي لا ينافس.

وتأتي خطوة خفض أسعار موديلات 2021 من رينو مصر، لتتيح مزيدا من فرص تعزيز ريادتها بسلاسة في السوق بالتوازي مع متطلبات وظروف المرحلة المقبلة "الوضع الطبيعي الجديد" الذي يحتم على كبرى الشركات العالمية في مختلف المجالات تخفيض الأسعار.

وفي هذا الشأن كشف رامي جاد، مدير عام رينو مصر، عن أن قرار خفض الأسعار جاء انطلاقاً مما حققته "EIM"، من نجاحات خلال السنوات الماضية، مكنتها من أن تكون من كبرى الشركات العاملة في مجال السيارات والمشهود لها بالريادة، وتعزز من وجودها على قدم المساواة مع أكبر الأسماء العالمية، وتتيح لها القدرة على تحسين أدائها لتقديم خدمات أكثر من شأنها تعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي، وذلك إن دل على شئ إنما يدل على نجاح "رينو EIM مصر"، فى شراكتها مع رينو العالمية لأكثر من ثلاثة وأربعين عاماً فى مصر.

وأضاف "جاد"، "تلعب التكنولوجيا دوراً حاسماً اليوم في اختيار السيارة، لكن عامل السعر يبقى الفيصل في الاختيار، لذا كان لزاماً علينا المساواة لصالح المواطن الراغب في تملك سيارة جديدة ذات جودة عالية وبها كل وسائل الأمان، فأطلقنا حملة التخفيضات للعام القادم وبأسعار غير قابلة للمنافسة قدمتها رينو في الوقت الحاضر".

وواصل "إنني على ثقة بأن القرار الاستراتيجي الذي اتخذناه هو في صالح العميل في المقام الأول والأخير، وأن الشركة تتطلع بشغف للعمل جنباً إلى جنب في المرحلة القادمة مع شركائها من الموزعين لكتابة فصل جديد من النجاح، من خلال توفير مجموعة من الميزات أفضل بكثير لمالكي سيارتها في خدمات ما بعد البيع مستعينة بفريق كبير من المتخصصين أصحاب الخبرة الطويلة لديها يعملون في خدمة العملاء".

وتأتي رينو ميجان بأربع فئات، الفئة الأولى والثانية والثالثة بمحرك 1600 سي سي بقوة 115 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك CVT، أما الفئة الرابعة تأتي بمحرك 1200 سي سي تربو، وناقل حركة أوتوماتيك7 سرعات ثنائي الدبرياج EDC

وتتمتّع داستر بتصميم خارجي يمنحها مظهراً فريداً يتميّز بالجرأة والقوّة، بالإضافة إلى ارتقائه بمستويات الجودة عبر مقصورة داخلية تم تصميمها لتوفير تجربة قيادة مريحة وسهلة.

وتأتي رينو داستر بمحرك 1600 سي سي بقوة 115 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك CVT.

من الداخل، يتم تزويد "داستر"، بأنظمة عالية الجودة للمساعدة في القيادة، مما يجعل المركبة جاهزة لخوض المغامرات والتمتّع بالراحة في القيادة اليومية.

وجاءت الأسعار كالآتي:

رينو ميجان بسعر 273 ألف جنيه للفئة الأولى E2، وسعر 318 ألف جنيه للفئة الثانية E2+، وسعر 348 ألف جنيه للفئة الثالثة E3، وسعر 383 ألف جنيه للفئة الرابعة E3+ 1.2 T.

بينما سجلت أسعار رينو داستر، 278 ألف جنيه للفئة الأولى H1، وسعر 302 ألف جنيه للفئة الثانية H2، وسعر 336 ألف جنيه للفئة الثالثة H3.