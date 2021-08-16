الجوزاء والأسد والقوس الأكثر حظا.. توقعات الأبراج قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة غدا

في ظل حالة الترقب والقلق التي يمر بها الطلاب وأولياء الأمور في انتظار نتيجة الثانوية العامة 2021، التي تفصلنا عن ظهورها ساعات قليلة، يبحث البعض عما تقوله الأبراج وحركة الكواكب حول حظك اليوم لطلاب الشهادة الثانوية، وما هي الأبراج الأكثر والأقل حظًا قبل إعلان النتيجة غدًا.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، نستعرض حظك اليوم لطلاب الشهادة الثانوية كل حسب برجه في التقرير التالي، وفق خبير الأبراج محمد صبحي.

ويؤكد محمد صبحي، خبير الأبراج، أن أبراج الجوزاء والأسد والقوس، هم الأكثر حظًا وتوفيقًا للغالبية من طلاب هذا البرج، موضحًا أن الحوت والدلو هم الأقل حظًا.

حظك اليوم طلاب الثانوية العامة برج الحمل

ويتواجد كوكب المريخ في بيت العذراء مما يأتي بنتائج طبيعية، فإذا كان الطالب متفوقا ستكون نتائجه جيدة والعكس صحيح.

حظك اليوم طلاب الثانوية العامة برج الثور

يتواجد حاكم الثور، كوكب الزهرة في بيت هبوطه العذراء، مما يأتي بنتائج غير متوقعة.

حظك اليوم طلاب الثانوية العامة برج الجوزاء

يتواجد حاكم الجوزاء عطارد في بيته العذراء مما يأتي بنتائج مريحه.

حظك اليوم لطلاب الثانوية العامة: برج السرطان

انتقال القمر حاكم السرطان بشكل متكرر في الأبراج يأتي بنتائج غير متوقعة

حظك اليوم لطلاب الثانوية العامة: برج الأسد

تواجد الشمس حاكم الأسد في برج الاسد يأتي بنتائج طيبة

حظك اليوم لطلاب الثانوية العامة: برج العذراء

يتواجد حاكم العذراء عطارد في العذراء مما يأتي بنتائج متوقعه

حظك اليوم لطلاب الثانوية العامة: برج الميزان

يتواجد حاكم الميزان الزهرة في بيت هبوطه العذراء مما يأتي بنتائج غير متوقعة

حظك اليوم لطلاب الثانوية العامة: برج العقرب

يتواجد حاكم العقرب المريخ في بيت العذراء يأتي بنتائج مطمئنة.

حظك اليوم لطلاب الثانوية العامة: برج القوس

القمر في برجك يمنحك حضورا ويساعدك على تجسيد أفكارك.

حظك اليوم لطلاب الثانوية العامة: برج الجدي

يتواجد حاكم القوس المشتري في برج الدلو مما يأتي بنتائج جيدة.

حظك اليوم لطلاب الثانوية العامة: برج الدلو

تراجع زحل وبلوتو يأتي بنتائج صادمة.

حظك اليوم لطلاب الثانوية العامة: برج الحوت

تراجع المشترى ونبتون يأتي بنتائج كارثية.