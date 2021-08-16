ابنة طارق دسوقي: والدي حالته مستقرة ويتلقى العلاج في العزل المنزلي

طمأنت «لوجين» ابنة الفنان طارق دسوقي، الجمهور على حالة والدها الصحية، مشيرة إلى أنها مستقرة ولا زال يتلقى العلاج في المنزل، نتيجة الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا إثر إصابته بفيروس كورونا «كوفيد- 19»، مطالبة الجميع بالدعاء له.

حالته لا تخلو من بعض الانتكاسات البسيطة

وقالت لوجين في تصريحات لـ«الوطن»، الحمدلله والدي لا زال في العزل المنزلي، وحالته مستقرة، لكن لا أنكر أن الحاله تشهد بعض الانتكاسات البسيطة، والحمدلله سيعود لطبيعته بعد ساعات».

وأضافت: «والدي لمس حب كبير من جمهوره والوسط الفني، وهذه الأزمة أثبتت لنا أن هناك عائلة ثانية هي جمهور أبي، وبشكل يومي تأتي لنا الورود من محبي طارق دسوقي إلى المنزل، كما تلقينا مكالمات من عدد كبير من جمهوره، أطباء متطوعين يريدون متابعة حالته الصحية»

وتابعت: هذا بخلاف الوسط الفني، الذي غمرنا بحبه، موضحة أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تتواصل بشكل يومي معهم للاطمئنان على صحة والدها، والفنانه شيرين أيضا، ونهال عنبر التي تتابع حاله والدها مع طبيبه المعالج الدكتور وجدي أمين.

واستكملت ابنة الفنان طارق دسوقي: كم الحب الذي وجدناه من الجمهور أسعدنا جدا، وأسعد أبي، لكن ما يضايقنا هو تردد بعض الأخبار الخاطئة هذه الفترة، منها أن ابي تماثل للشفاء، رغم أنه ما زال في العزل، واليوم أكمل أسبوع، وأيضا هناك أخبار تتردد عن تدهور حالته الصحية وتواجده في المستشفى، هذه الأخبار تقلق أشقائي الصغار، فالرجاء توخي الدقة في نشر مثل هذه الأخبار.