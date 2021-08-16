بعد سيطرة طالبان على كابول.. «ماكرون» يحذر ومجلس الأمن ينعقد «فيديو»

تعد التطورات المتسارعة التي شهدتها الساحة الأفغانية خلال الساعات القليلة الماضية الأكثر إثارة للجدل على المستوى الدولي، حيث زادت الأوضاع تعقيدا بعد دخول حركة طالبان المسلحة عاصمة أفغانستان «كابول» وفرار الرئيس أشرف غني.

من جانبه، شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، على ضرورة ألا تعود دولة أفغانستان معقلا للإرهاب، حيث أعلن وصول طائرتين فرنسيتين تابعتين للقوات الخاصة الفرنسية إلى أفغانستان خلال ساعات.

ماكرون: فرنسا ستواجه العنف في أفغانستان

كما أكد في كلمة تلفزيونية، الإثنين، خصصها للتطورات في أفغانستان، على أن فرنسا ستواجه العنف في أفغانستان بكل الطرق، مشيرا إلى حقوق الشعب الأفغاني بالحياة في أمن وسلام.

وأضاف: «يجب وقف الانتهاكات التي تتم ضد المدنيين في أفغانستان، وضمان عودة الاستقرار في أسرع وقت، وعلى الجميع دعم الأفغانيين، الذين ساعدوا القوات الدولية، مشدداً على أن الوضع الحالي في أفغانستان يؤثر على فرنسا وأوروبا والعالم».

وكشف الرئيس الفرنسي عن إطلاق فرنسا بالتنسيق مع ألمانيا ودول أوروبية أخرى، مبادرة لبلورة رد صلب ومنسق وموحد لما يجري في أفغانستان، داعيا إلى تضامن الجهود وإقامة آليات تعاون مع دول العبور لحل المشكلة.

كما دعا مجلس الأمن الدولي، بعد جلسة عقدت لبحث التطورات في أفغانستان، الإثنين، لتشكيل حكومة أفغانية جديدة، عبر المفاوضات تتسم بالوحدة والشمول وتضم النساء.

وطالب المجلس، في بيانه، جميع الأطراف في أفغانستان إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عراقيل، ودعا المجلس المؤلف من 15 دولة عضوة، إلى إنهاء جميع انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، ووقف فوري لجميع الأعمال القتالية في البلاد.

فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، المجتمع الدولي إلى الاتحاد لحل الوضع في أفغانستان، مشددا على الاستمرار في دعم الشعب الأفغاني، وناشد طالبان بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحفظ الأرواح، كذلك طالب كل دول العالم لاستقبال اللاجئين الأفغان والتخلي عن ترحيلهم.