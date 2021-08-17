شوقي لـ«الوطن»: حملنا تطبيق نتيجة الثانوية العامة 2021 على التابلت

فعَّلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تطبيقات جديدة على التابلت باسم «نتيجة الثانوية العامة» و«موقع الوزارة النتيجة»، وذلك بالتزامن مع قرب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2021، والتي من المقرر إعلانها خلال ساعات في مؤتمر صحفي يعقد في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور طارق شوقي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم فتح تطبيقين على جهاز التابلت لطلاب الثانوية العامة باسم نتيجة الثانوية العامة وموقع الوزارة النتيجة حتى يتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة عقب المؤتمر الصحفي الذي يعقد اليوم.

وأضاف «شوقي» أن نتيجة الثانوية العامة 2021 مطمئنة والتصحيح تم إلكترونيا دون أي معوقات.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، أغلقت جميع تطبيقات أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الثانوية العامة 2021، بالتزامن مع انطلاق الامتحانات والتي عقدت ورقياً بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم.