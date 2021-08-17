عمر كمال يوجه رسالة قبل نتيجة الثانوية: الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس

وجَّه مطرب المهرجانات عمر كمال رسالة لطلاب الثانوية العامة وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشر «كمال» صورة له وعلق قائلًا: «‏جبت 90%.. جبت 70%.. جبت 40%.. الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس في الآخر».

وتعرض عمر كمال لهجوم في التعليقات، وعلق أكثر من 10 آلاف شخص على المنشور وهاجمه كثيرون منهم باعتبار أن الحصول على المال ليس هو النجاح بدليل أن تاجر المخدرات والسارق يستطيعان الحصول على المال، مما جعله يبرر نصيحته بتعليق قائلًا: «الغرض من البوست إني بقول أهم حاجة تشتغل في الآخر وتقدر تعيش كويس يعنى بلاش يأس حتى لو مجموعك مش كبير.. ليه الناس أخدت الكلام غلط، وجابته ناحية الكسل وإن الإنسان ميتعبش».

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

وينتظر طلاب الثانوية العامة ظهور النتيجة اليوم لأول ثانوية عامة شهدت امتحانات بالنظام الجديد بعيدًا عن النظام التقليدي للأسئلة وورقة الإجابة.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قد أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اعتماد نتيجة الثانوية العامة اليوم الثلاثاء وأن كل ما يكتب على مواقع التواصل والصفحات الالكترونية عن الأوائل وتسريبات الدرجات وتسريبات الأوائل ونسب النجاح لا أساس له من الصحة، متمنيا النجاح والتوفيق لكل الطلاب.

وتوفر جريدة الوطن نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم، حيث يمكنكم الحصول على النتيجة بكل سهولة، عن طريق تسجيل بعض البيانات لتصلك النتيجة فور ظهورها.

وتقدم «الوطن» هذه الخدمة المجانية لطلاب الثانوية العامة بشكل سنوي، لتصل للطلاب النتيجة فور اعتماد وزير التربية والتعليم لها.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الثالث الثانوي