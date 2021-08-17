4 طرق وأماكن تقدر تجيب منهم نتيجة الثانوية: بينها موقع جريدة الوطن

ينتظر مئات الآلاف من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم نتيجة الثانوية العامة، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة بعد المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان أوائل الخريجين وتفاصيل نتيجة الثانوية العامة، والتي تعتبر أول نتيجة للثانوية بالنظام الجديد.

موقع جريدة الوطن

تقدم جريدة الوطن عبر موقعها نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس حيث يمكن للطلاب تسجيل بياناتهم على أن تصلهم نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها.

وتوفر جريدة الوطن نتيجة الثانوية العامة بشكل مجاني كامل عبر موقعها الرسمي حيث سيتم الإعلان عبر الصفحات الرسمية لجريدة الوطن على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمكن التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس من هنا

موقع وزارة التربية والتعليم

كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم حيث يحتوي الموقع على مربع يوضع داخله رقم الجلوس، ثم الضغط على كلمة بحث، لتجد النتيجة أمامك، ولكن لن تظهر النتيجة إلا بعد الإعلان عنها رسميًا.

التابلت

يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة عن طريق «التابلت» حيث فعَّلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تطبيقات جديدة على التابلت باسم «نتيجة الثانوية العامة» و«موقع الوزارة النتيجة»، حتى يتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة عقب المؤتمر الصحفي الذي يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اليوم.

السيبر

يمكن التوجه لـ السيبر أو مقاهي الانترنت للحصول على نتيجة الثانوية العامة حيث يمكنك الحصول على النتيجة بمقابل مادي للسيبر، حيث تشهد مقاهي الانترنت زحام شديد للحصول على نتيجة الثانوية العامة خاصة في الأماكن التي لا يتوفر فيها انترنت وأجهزة ذكية.