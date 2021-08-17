عالم الكيمياء «مصطفى السيد» رسب في الثانوية العامة ودخل «معهد عالي» (فيديو)

يظن كثيرون أنّ نتيجة الثانوية العامة هي نهاية الكون، وأنّ التفوق فيها والالتحاق بواحدة من كليات القمة هو نهاية النجاح، وبداية أغلب العلماء، لكن الواقع كان له رأى آخر، فعالم الكيمياء الدكتور مصطفى السيد، الحاصل على أعلى وسام أمريكي في العلوم ومكتشف علاج السرطان بجزئيات الذهب، لم يلتحق بأي من كليات القمة، ودرس في مدرسة المعلمين العليا، التي كانت «معهد عالي» قبل أن يقرر الدكتور طه حسين وزير المعارف آنذاك، ضمّها إلى جامعة عين شمس، ليصبح اسمها «كلية العلوم».

الدكتور مصطفى السيد، كشف في لقاء خاص له مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» قبل أكثر من عام، مفاجأة بشأن نتيجته في الثانوية العامة، قائلا إنّه رسب في مادة الكيمياء بالثانوية العامة، بسبب انشغاله بحفل زفاف شقيقته، الذي أثر على مذاكرته للكيمياء والطبيعة، وتسبب في رسوبه بمادة الكيمياء وإعادة الامتحان في إجازة نهاية العام.

وينتظر طلاب الثانوية العامة نتيجة الامتحانات خلال الساعات المقبلة، حيث يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة وأسماء الأوائل، خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده اليوم بمقر وزارة التربية والتعليم.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس عن طريق موقع جريدة الوطن، كما يمكن للطلاب التسجيل الان بالاسم ورقم الجلوس لتصلهم النتيجة فور اعتمادها وإعلانها في المؤتمر الصحفي، حيث تقدم الوطن هذه الخدمة مجانًا لطلاب الثانوية العامة.