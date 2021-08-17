«مفيش مجاميع خرافية».. رسائل شوقي للطلاب قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة، وجَّه الدكتور طارق شوقي عدة رسائل لأهالي وأولياء أمور طلاب الثانوية العامة لطمأنتهم، وذلك عبر جريدة «الوطن» دعمًا منه للطلاب وأولياء الأمور.

وأكد شوقي أنه يشعر بقلق الأهالي وتوتر الطلاب مطمئنًا الأهالي أن كل شيء سيسير على ما يرام وأن النتيجة سيرضى عنها الجميع.

ونصح شوقي الطلاب وأولياء الأمور قائلًا: «لا داعي للتوتر والقلق ومتقلقوش يا طلاب ومتخافوش يا أولياء الأمور».

عدد مقاعد الجامعات هيكون أكبر من كل سنة

وكشف شوقي بعض التفاصيل الخاصة بنتيجة الثانوية العامة: «الطلاب هيدخلوا لجامعات عادي جدا زي كل سنة وأن عدد مقاعد الطلاب في الجامعات هيكون أكتر من أي وقت مضى».

وتحدث شوقي عن قيمة نظام التعليم الجديد «طلاب الثانوية العامة السنة دي حصلوا على تعليم ممتاز وده هيشوفوه وهيقدروا قيمته لما يدخلوا الجامعة والطلاب اللي امتحنوا السنة دي هيحسوا إنهم مميزين في السنة الأولى الجامعية اللي هيخوضوها في الفصل الدراسي الجديد».

تسريب النتائج ليس له أي أساس من الصحة

وتحدث شوقي عن تسريب نتائج بعض الطلاب، بسبب حالة الجدل التي أثاروها خلال الساعات الماضية «قال انهم مش هيأثروا على غيرهم من الطلبة بعيد عن محاولات البعض اللي فيها افتعال المشاكل والكلام على السوشيال ميديا اللي مفيهوش أي مصدر للصحة وبدون مبرر».

الطلاب هيدخلوا الجامعة بمجاميع زمان

وزف وزير التعليم بشرى لطلاب الثانوية العامة، بخصوص النتيجة وتنسيق الجامعات «الطلاب هيدخلوا الجامعات بمجاميع زمان»، مؤكدًا عدم وجود مجاميع خرافية.

أوائل الثانوية العامة منهم الحاصلون على 96%

وكشف شوقي بعض المعلومات عن أوائل الثانوية العامة، مؤكدًا إنهاء ظاهرة الحصول على 100% و99% في الثانوية العامة «عدد من أوائل الجمهورية في الثانوية العامة حصلوا على مجاميع لم تتخطَ 96%».

حجب نتيجة الطلاب الغشاشين

كما تحدث عن موقف الطلاب الغشاشين «مش هياخدوا أي حاجة تؤثر على غيرهم من المجتهدين واللي اجتهدوا هياخدوا حقهم»، مؤكدًا أن الوزارة عملت بكل جهدها لتوفر مبدأ تكافؤ الفرص وسيتم الإعلان عن موقفهم خلال المؤتمر الصحفي وسيتم حجب نتائجهم.

طريقة تظلمات الثانوية

وأكد شوقي أنه سيتم توضيح نظام التظلم في المؤتمر الصحفي الذي سيتم عقده اليوم والذي سيحضره وزير التربية والتعليم وسيذاع عبر التلفزيون المصري.

نتيجة الثانوية العامة عبر موقع جريدة الوطن

وتقدم جريدة الوطن لطلاب الثانوية العامة خدمة نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس حيث يمكن للطالب التسجيل للحصول على النتيجة فور ظهورها من هنا