برقم الجلوس، أحصل على نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر «الوطن»، حيث تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة، في الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس الجاري، فى مؤتمر صحفي بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس «كورونا».

برقم الجلوس أحصل علي نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر الوطن بـ«الدرجات والمجموع»

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة الثانوية العامة 2021، متاحة لجميع الطلاب عقب إنتهاء المؤتمر الصحفي بنحو 3 ساعات، لافتة إلى أن نتيجة الثانوية العامة سيتم إرسالها عبر التابلت، ولن يتم إعلان نتائج الطلاب «الغشاشين»، حيث تم حجب نتائجهم بعد إنتهاء تحقيقات الشؤون القانونية في محاضر الغش التى تم تحريرها خلال سير امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أن الجميع داخل الوزارة يعمل لخدمة أبنائنا الطلاب.

التربية والتعليم: إرسال نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر تابلت الطلاب

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، سيقوم عقب مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2021، بإعلان أعداد الطلاب المقبولين في جميع الجامعات المصرية الحكومية، علاوة على إعلان نظام تنسيق القبول بالجامعات، مع إعلان المؤشرات الأولية للقبول بالكليات، و أن نتيجة الثانوية العامة، مطمئنة.

برقم الجلوس أحصل علي نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر الوطن: النتائج مطمئنة

ومن جهته، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ«الوطن»، إنه سيتم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 من كافة الشعب العلمية والأدبية، خلال ساعات، منوها إلى أن الوزارة ستعلن كافة تفاصيل النتائج ومستويات الطلاب، خلال المؤتمر الصحفي الذى سيعقد ظهر اليوم، وأن الوزارة نجحت في تسيير امتحانات الثانوية العامة، رغم كل الصعوبات والتحديات التى واجهتها من جائحة كورونا والشائعات التى طالت الامتحانات، وأن نتيجة الثانوية العامة جيدة جدا، طبقا لمستويات الطلاب.