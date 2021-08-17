ترقبوا.. نتيجة الثانوية العامة 2021 بالدرجات والمجموع عبر «الوطن»

يترقب مئات الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث ستعلن بالدرجات والمجموع عبر «الوطن»، بشكل ميسر وسريع مجانا، حيث تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة، في الساعة الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس الجاري، بعقد مؤتمر صحفي بحضور كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 تفصيليا بعد قليل

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة الثانوية العامة 2021، ستكون بداية تنفيذ شكل الامتحانات الجديد في الأعوام المقبلة، لافتة إلى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، سيقوم باعتماد نتيجة الثانوية العامة، صباح اليوم، على أن يتم إعلانها تفصيليا في الساعة الواحدة من ظهر اليوم، مؤكدة أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن شرائح المجاميع مطمئنة ولا يوجد ما يدعو للقلق.

التربية والتعليم: المؤشرات الأولية لشرائح مجاميع نتيجة الثانوية العامة 2021 مطمئنة

وأشارت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، إلى أنه عقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 سيقوم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاتصال بأوائل الثانوية العامة، ليقدم لهم التهنئة على تفوقهم في الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى، ومن ثم إعلان نتيجة الثانوية العامة بنسب النجاح العام وشرائح المجاميع وكم عدد الطلاب الغشاشين الذين تم حجب نتائجهم ومصيرهم في الأعوام المقبلة، إضافة إلى إعلان موعد بدء التظلمات على نتيجة الثانوية العامة للطلاب.

التربية والتعليم: عقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 شوقي سيتصل بالأوائل لتهنئتهم

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ«الوطن»، أن نتيجة الثانوية العامة 2021 مميزة وهناك طلاب كثيرون حصلوا على الدرجات النهائية في بعض المواد في الشعبتين العلمية والأدبية، موضحا أن نتيجة الثانوية العامة، ستظهر مستويات ما يقرب من 665 ألف طالب وطالبة في الثانوية العام للعام الدراسي الحالي، منوها بأن شكل امتحانات الثانوية العامة الجديد سينهي فكرة حصول الطالب على نسبة نجاح 100%.