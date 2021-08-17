ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم الآن (الرابط والتفاصيل)

ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم الآن، والتي تنشرها بوابة «الوطن» كاملة للطلاب وأولياء الأمور على موقعها الإلكتروني، وذلك بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، وإعلان تفاصيلها في مؤتمر صحفي عُقد منذ قليل، وأذاعه التليفزيون المصري وعدد من القنوات التليفزيونية، ومنصات الوزارة عبر موقع «يوتيوب»، وصفحتها على «فيس بوك».

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم الآن

وتغيب عن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم الآن، نسب النجاح التي تجاوزت في بعض الأحيان خلال السنوات الماضية نسبة الـ100%؛ حيث أكّدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ نتيجة الثانوية العامة عام 2021، لن تشهد حصول طالب على الدرجات النهائية في كل المواد، كما كان يجري الحال من قبل.

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم الآن: معبرة عن «فهم الطلاب»

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، في تصريحات له، إن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم الآن، هذا العام جاءت معبرة عن التحصيل العلمي الذي نالوه عبر «الفهم»، وليس «الحفظ والتلقين»، كما جرت العادة في السنوات التي سبقت تحركات الدولة في «إصلاح التعليم»، والتي قطعت الدولة شوط جيد فيها حتى الآن، بحسب الوزير.

ولفت «شوقي»، إلى أنَّ اعتماد الطلاب على «الحفظ والتلقين»، كان سبباً في تراجع ترتيب مصر الدولي في المجالات التعليمية، وهو ما يتغير عبر إصلاح نظام التعليم الجديد.

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم الآن: مقاعد في الجامعات تكفي الجميع

في سياق آخر، اعتبر وزير التربية والتعليم، في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنَّ نتيجة الثانوية العامة 2021، والتي تنشرها «الوطن» بالاسم الآن، ليس المهم بها «المجموع الكبير»، مشيراً إلى وجود مقاعد جامعية تكفي جميع الطلاب، خصوصاً بعد إنشاء العديد من الجامعات والكليات الحكومية والجامعات الأهلية في الفترة المقبلة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم الآن

وتتيح «الوطن»، نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم الآن، عبر موقعها الإلكتروني على هذا الرابط، حيث يدون الطالب اسمه ورقم جلوسه، لتظهر النتيجة أمامه بكل سهولة ويسر.

حجب نتيجة الثانوية العامة بالاسم الآن لـ360 طالبًا وطالبة

ومن المُقرر أن يتمّ حجب نتيجة قرابة 360 طالب وطالبة، بعد مساهمتهم في عمليات الغش في امتحانات هذا العام، بحسب مصادر مسؤولة بالوزارة.

وبينت المصادر، أنَّ قرابة الألف طالب وطالبة حصلوا على درجات «الحافز الرياضي» هذا العام، وفق النظام المعمول به.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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