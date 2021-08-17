بث مباشر.. مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 وأسماء الأوائل

تقدم «الوطن»، بثًا مباشرًا، لمؤتمر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي يعقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، وأسماء الأوائل، كما يحضر المؤتمر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

وتعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الثانوية العامة 2021، وتعلنها «الوطن» بالدرجات والمجموع للطلاب، فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحصلت «الوطن» على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعرض النتيجة للطلاب بالاسم ورقم الجلوس، وتظهر للطالب درجته الكلية في النتيجة، وفي جميع المواد الدراسية.