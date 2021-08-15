رابط بث مباشر مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

تقدم «الوطن»، بثا مباشرا لمؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، الذي يعقد بعد قليل، بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وعقب اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية رسميا، من قبله نيابة عن الإمام الأكبر، وستتيح «الوطن» البث المباشر لمؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية فور انطلاقه.

لينك البث المباشر لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

ويعلن وكيل الأزهر، في بث مباشر، نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، ويبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحة «الوطن» عبر «فيس بوك».

ويترقب، 113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة، مقسمين بين 74 ألفا و754 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، و38 ألفا و719 طالبا وطالبة في القسم العلمي، ممن خاضوا امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، في 609 لجان على مستوى الجمهورية، الإعلان الرسمي لنتيجة الثانوية الأزهرية، حتى يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس والاسم، عبر بوابة الأزهر، من خلال رابط نتيجة الثانوية الأزهرية من هنا.

أوائل نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

وكان الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، هنأ أوائل الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم، حيث جاء أحمد محمد جمال سليمان (معهد ميت غمر، محافظة الدقهلية)، في المركز الأول على القسم العلمي بنسبة 100% من المجموع الكلي، كما جاء الأول مكرر أمير محمد فهمي عمارة (معهد دكتور طلعت السيد النموذجي، محافظة القاهرة)، ومحمد تامر المرزوقي حسين (معهد طلخا، محافظة الدقهلية)، ومحمد محمد حسن علي (معهد الحاج محمد عبدالوهاب النموذجي، محافظة الشرقية)، ومحمود السيد محمود عبدالفتاح (معهد إنشاص الرمل، محافظة الشرقية).

وأعلنت المشيخة أن الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود (معهد فتيات ألو خوص، محافظة أسيوط) جاءت في المركز الأول على القسم الأدبي بنسبة 99.5%.

وجاء الطالب عصام محمد إبراهيم السيد (معهد سنيان، محافظة الغربية)، في المركز الأول على مستوى الطلاب الأكِفَّاء بنسبة 97.14%.