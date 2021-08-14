أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث سيعقد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 أغسطس الجاري، في الساعة الواحدة ظهرا، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من التقرير النهائي لإعداد النتيجة، وتحديد شرائح المجاميع، منوهة إلى أن نتيجة الثانوية العامة ستظهر مستويات الطلاب في الشعبتين العلمية والأدبية.

التربية والتعليم: نتيجة الثانوية العامة 2021 ستعلن رسمياً يوم الثلاثاء المقبل

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان عاجل لها، إن نتيجة الثانوية العامة 2021 سيعلنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقب اعتمادها صباح يوم الثلاثاء، مؤكدة أنه تم حجب نتائج نحو 360 طالبا بسبب أعمال الغش، علاوة على حرمان نحو ما يقرب من 28 طالبا من دخول الامتحانات لمدة عامين متتاليين بسبب تداول الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، موضحة أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تساوي الطلاب المجتهدين بالغشاشين.

التربية والتعليم: حرمان 28 طالبا من دخول الامتحانات عامين بسبب الغش

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن نتيجة الثانوية العامة 2021، ستعلن بالدرجات لكل مادة ونسبة النجاح الإجمالي لكل طالب، حتى يتمكن كل طالب من معرفة مستوى الحقيقي، مؤكدة أنه مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة سوف يتخلله إعلان مؤشرات تنسيق القبول بالجامعات 2021، وسيعلن ذلك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ذلك، موضحة أن التصحيح تم لكل الطلاب إلكترونياً.

التربية والتعليم: نتيجة الثانوية العامة 2021 ستعلن بالدرجات لكل مادة

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم اعتماد أوائل الثانوية العامة صباح يوم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، يوم الثلاثاء المقبل، منوهاً إلى أن الوزارة قامت بمجهود جبارة لإعداد التقارير النهائية الخاصة بإعلان نتيجة الثانوية العامة، موضحاً أنه لن يظلم أي طالب وكل طالب حصل على درجاته التي يستحقها.

وزير التعليم: كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها في نتيجة الثانوية العامة 2021

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 مرت بسلام دون أي معوقات تؤثر على سيرها، لافتًا إلى أن جميع الطلاب الغشاشين نالوا عقابهم من الحرمان من دخول الامتحانات، كما أن امتحانات العام الجاري في الثانوية العامة قاست التمييز بين جميع الطلاب.