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«الداخلية» تسمح بتجنس 42 مواطنا بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بـ«المصرية»

رد الجنسية المصرية لـ11 شخصا.. وإبعاد شخص سوداني الجنسية خارج البلاد

كتب:

الوطن
10:10 ص | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
وزير الداخلية

وزير الداخلية

أصدرت وزارة الداخلية قرارًا بعد الاطلاع على القانون رقم 1295 لسنة 2021 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القانون رقم 1362 لسنة 2021 الصادر بشأن الجنسية المصرية، بالسماح بتجنيس 42 مواطنًا مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

كما أصدرت وزارة الداخلية، قرارًا برد الجنسية المصرية لـ11 شخصًا بعد الاطلاع على القانون رقم 1296 لسنة 2021 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

وأصدرت أيضا القرار رقم 1318 لسنة 2021، بإبعاد المـدعو خـضر عبدالمنعم خضر محمد، سوداني الجنسية، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام - مواليد 7/12/1979.

كما أصدرت وزارة الداخلية، قرارًا بالسماح لـ22 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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