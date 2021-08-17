تجار الوهم.. حكاية عصابة خدعت مراهقين في عمر الزهور للسفر لأوروبا: أكبرهم 17 سنة

حلقة مأساوية جديدة من مسلسل الهجرة غير الشرعية ضحاياه مراهقون في عمر الزهور أكبرهم لا يتخطى الـ17 عاما، أوهمهم تشكيل عصابي بقدرتهم على تهريبهم خارج البلاد بشكل غير شرعي إلى أوروبا حيث أوهام العمل والثراء السريع قبل أن تتدخل الجهات المعنية وتحبط مخططهم الآثم، وينطق القضاء بالكلمة الفصل.

أمس الاثنين، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 3 على خلفية اتهامهم بتأسيس جماعة منظمة تهدف إلى تهريب المهاجرين بطرق غير مشروعة متخذين من منطقة النزهة في مصر الجديدة وكرا لاستقطاب ضحاياهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية كلا من المستشار أيمن عبد الخالق والمستشار محمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري و هاني شحاته.

تفاصيل الاتهام

وتعود أحداث الواقعة إلى أغسطس 2020 عندما أسس المتهمون جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين تحت إدارة المتهم الأول "عماد.س" 33 سنة، حيث شرع المتهمون في تهريب كلا من المهاجرين "كريم.م" و"أحمد،ع " و"اسلام،ع" وآخرين إلى دولتي إيطاليا واليونان عبر دولة تركيا، حال كونهم لم يبلغوا ثماني عشرعاماً ميلادياً، وذلك عن طريق الجماعة الإجرامية محل الاتهام الأول.

وشهد "كريم"، 17 سنة، أن أحد المتهمين اتفق معه لتسفيره إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية عبر تركيا- نظير مبلغ مالي- وأوهمه أنه حال وصوله سيتقابل مع متهم آخر، لتسهيل سفره إلى إيطاليا، بحثاً عن فرصة عمل وحال تواجده بميناء القاهرة الجوي في انتظاره وإعطائه التأشيرات اللازمة للسفر تم ضبطه.

كما شهد الضحايا "أحمد.ع" 15 سنة و"إسلام" و "محمد" 17 سنة، وآخرين بذات العمر، بنفس مضمون الاتهام.

معلومات ساعدت في ضبط المتهمين

ووردت معلومات للإدارة العامة للهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقيام المتهمين بتأسيس جماعة إجرامية منظمة لتسفير الشهود إلى إيطاليا واليونان بطريقة غير شرعية عبر دولة تركيا، وعلى الفور انتقلت قوة إلى مكان تواجدهم بميناء القاهرة الجوي، وتمكنت من منعهم من السفر وضبط المتهمين.

وجرى عرض المتهمين أمام تحقيقات النيابة العامة، والتي أمرت بحبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، والتي أصدرت قرارها السابق.