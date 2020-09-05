الداخلية تنظم المؤتمر الثالث لمكافحة الهجرة غير الشرعية

نظمت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تحت رعاية وزير الداخلية المؤتمر الثالث لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر تحت شعار الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر "بين الواقع وتحديات المكافحة" فى الفترة من 1 – 3/9/2020 بمشاركة ضباط الوحدات والأقسام بمختلف مديريات الأمن والإدارات العامة، وذلك ضمن خطة التدريب السنوية للوزارة 2020-2021.

واستعرض المشاركون خلال جلسات الإنعقاد وصف الوضع الراهن فى هذا المجال ودراسة ضوابط وإشكاليات التحقيق فى القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والوقوف على الأساليب والتقنيات الحديثة المتطورة فى إرتكاب تلك الجرائم، وتعزيز أُطر التعاون بين أجهزة الوزارة لمكافحتها.

جرى افتتاح المؤتمر برئاسة اللواء مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وحضر جلسات المؤتمر عدد من الخبراء فى هذا المجال وبمشاركة فاعلة من القوات المسلحة متمثلة في (قوات حرس الحدود) والنيابة العامة.

وأسفرت فعاليات المؤتمر عن العديد من التوصيات من أبرزها:

- التأكيد على الدور الإعلامي في المكافحة للتصدي لقضايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والذي أصبح يمثل ركناً أساسياً فى كافة خطط العمل الدولية والإقليمية، وتحديث وتطوير البرامج التدريبية التي يتطلبها الواقع العملي الميداني في مجال المكافحة لإعداد الكوادر الأمنية المتخصصة.

- التأكيد على الدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات الدينية والإجتماعية والتربوية والتعليمية فى إبراز القيم الأخلاقية التي تدعو إلى نبذ كافة أشكال الإتجار بالبشر، تعزيز أُطر التنسيق بين إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وبين أقسام ووحدات مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بمديريات الأمن والإدارات العامة.