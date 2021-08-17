نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس الدور الأول 2021.. بالخطوات

ساعات قليلة وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس الدور الأول 2021، حيث يًعقد مؤتمر صحفي في الساعة الواحدة ظهرا، لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2021، من حيث الطلاب الناجحين والراسبين، وعقوبات الطلاب الغشاشين، فضلا عن إعلان تفاصيل التظلمات على نتيجة الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس الدور الأول 2021.. تُعلن بعد قليل

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس الدور الأول 2021، ستكون جيدة لكل الطلاب المجتهدين، لافتا إلى أنّ نسبة النجاح العامة في نتيجة الثانوية العامة منخفضة عن الأعوام الماضية، بسبب تطبيق نظام الامتحانات الجديد، موضحا أنّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيُعلن أسماء أوائل الثانوية العامة، بعد قليل.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس الدور الأول 2021.. نسبة النجاح العامة منخفضة عن الأعوام الماضية

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس الدور الأول 2021، تشير إلى حصول طلاب شعبة علمي علوم، على أعلى الدرجات في نتيجة الثانوية العامة 2021، مؤكدا أنّ نتيجة طلاب الشعبة الأدبية متفاوتة بين جميع الطلاب، ونتيجة الثانوية العامة المقرر إعلانها بعد قليل، ستُظهر مستويات الطلاب الحقيقية، وستحدد الفرق بين الطلاب المتفوقين ومتوسطي المستوى.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس الدور الأول 2021.. طلاب شعبة علمي علوم حصلوا على أعلى الدرجات

ومن جهته، أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لـ«الوطن»، أنّ نتيجة الثانوية العامة ستكون متميزة لإظهار جميع مستويات الطلاب، لافتا إلى أنّه سيتم إعلان موعد التظلمات على نتائج الثانوية العامة اليوم.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس الدور الأول 2021

1- الدخول على رابط جريدة «الوطن» للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من هنا.

2- تسجيل الاسم الرباعي، ورقم الجلوس، والشعبة، والمحافظة، والبريد الالكتروني، ورقم الهاتف.

3- الضغط على «سجل الآن».

4- ستكون النتيجة متاحة بمجرد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.