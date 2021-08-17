نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس واسماء الأوائل بعد قليل

ساعات قليلة تفصلنا، عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس وأسماء الأوائل، حيث بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التجهيزات النهائية، لإعلان نتيجة الثانوية العامة، من خلال عقد مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة يتم بثه عبر التليفزيون المصري، في الساعة الواحدة ظهر اليوم، حيث سيعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء الأوائل، ومن ثم يتمّ إعلان نسبة النجاح العامة، وعدد الطلاب الناجحين والراسبين، كما سيوضح عقوبات الطلاب الغشاشين.

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس: ستعلن الساعة الواحدة ظهر اليوم

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس وأسماء الأوائل، تمّ اعتمادها أمس، وسيتم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة بعد قليل، مؤكّدًا أنَّ الوزارة نفذت جميع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كرورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة القائمين على تنفيذ المؤتمر الصحفي، من خطر العدوى من كورونا، منوهًا إلى أنَّ النتائج ستعلن للطلاب بالدرجات والمجموع الكلي.

نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم: ستعلن النتائج بالدرجات والمجموع الكلي لكل طالب

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس وأسماء الأوائل، تم تحميلها على أسطوانات مدمجة حتى يتمّ نشرها على موقع الوزارة، وموقع «الوطن»، حتى يتمكّن جموع الطلاب من الحصول على نتيجة الثانوية العامة مجانًا، لافتًا إلى أنَّ مؤشرات الأوائل تشير إلى أنَّ هناك طلاب الحاصلين على 98.1%، مؤكّدًا أنَّ الجميع داخل وزارة التربية والتعليم يعمل من أجل راحة أبنائنا الطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021: مؤشرات الأوائل تشير بحصول الطلاب على 98.1%

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّه سيتمّ توقيع عقوبات رادعة على الطلاب المسربين لنتيجة الثانوية العامة، منوهًا إلى أنَّ جميع مؤشرات النجاح التي تنشر بعيدة تمامًا عن الحقيقة، مطالبًا جموع الطلاب وأولياء أمورهم بالصبر حتى إعلان النتيجة في الساعة الواحدة ظهر اليوم.