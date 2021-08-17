تعرف على أكثر السيارات ترخيصاً في المرور لموديلات «الزيرو 2022»

شهدت إدارات المرور ارتفاع عدد تراخيص السيارات «الزيرو»، موديلات 2022، حيث بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة من موديلات 2022 بمختلف وحدات المرور نحو 1549 سيارة خلال شهر يوليو الماضي، وذلك وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

وسجلت الماركة اليابانية «نيسان صني»، المرتبة الأولي في السيارات للموديلات الحديثة 2022، وذلك بمختلف وحدات المرور بعدما تمكنت من تسجيل 474 سيارة، وجاءت في المرتبة الثانية العلامة التجارية «شيفروليه أوبترا»، حيث تم ترخيص 327 سيارة.

وكانت المفاجأة في تراخيص السيارات العلامة التجارية الصينية للسيارة «شيري تيجو 7»، وهي السيارة «suv الرياضية»، حيث احتلت المرتبة الثالثة بعدد 224 سيارة، ثم سجلت السيارة «تويوتا فورتشنر» في المركز الرابع بعدد 71 سيارة، ثم احتلت السيارة «هيونداي اكسنت r b»، المركز الخامس بالنسبة لتراخيص السيارات للموديلات الحديثة، حيث تم ترخيص 43 سيارة.

ومن الأقل ترخيصاً العلامة التجارية «تويوتا كورولا»، حيث تم ترخيص 6 سيارات خلال شهر يوليو الماضي.

وفى سطور تستعرض «الوطن»، أعداد السيارات التي تم ترخيصها خلال شهر يوليو الماضى.

نيسان صني

474

شيفروليه أوبترا

327

شيرى تيجو 7

224

تويوتا فورتشنر

71

أكسنت RB

43

شيرى أريزو 5

41

أكسنت HCI

40

شيرى تيجو

38

شيفروليه فان

35

نيسان سنترا

32

سوزوكي فان

31

لادا جرانتا

27

تيجو 3

26

النتر HD

24

بى واى دى F3

20

ميتسوبيشي إكليبس

19

سوزوكي سياز

19

كيا سبورتاج

11

تويوتا كورولا

6 سيارات.

يذكر أن سوق السيارات المحلية شهدت تذبذباً في أسعار السيارات خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس «كورونا»، مما أثر على ارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار.