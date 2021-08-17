تعرف على أكثر السيارات ترخيصاً في المرور لموديلات «الزيرو 2022»
كتب:
أحمد عبد اللطيف
12:06 م | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
صورة ارشيفية
شهدت إدارات المرور ارتفاع عدد تراخيص السيارات «الزيرو»، موديلات 2022، حيث بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة من موديلات 2022 بمختلف وحدات المرور نحو 1549 سيارة خلال شهر يوليو الماضي، وذلك وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.
وسجلت الماركة اليابانية «نيسان صني»، المرتبة الأولي في السيارات للموديلات الحديثة 2022، وذلك بمختلف وحدات المرور بعدما تمكنت من تسجيل 474 سيارة، وجاءت في المرتبة الثانية العلامة التجارية «شيفروليه أوبترا»، حيث تم ترخيص 327 سيارة.
وكانت المفاجأة في تراخيص السيارات العلامة التجارية الصينية للسيارة «شيري تيجو 7»، وهي السيارة «suv الرياضية»، حيث احتلت المرتبة الثالثة بعدد 224 سيارة، ثم سجلت السيارة «تويوتا فورتشنر» في المركز الرابع بعدد 71 سيارة، ثم احتلت السيارة «هيونداي اكسنت r b»، المركز الخامس بالنسبة لتراخيص السيارات للموديلات الحديثة، حيث تم ترخيص 43 سيارة.
ومن الأقل ترخيصاً العلامة التجارية «تويوتا كورولا»، حيث تم ترخيص 6 سيارات خلال شهر يوليو الماضي.
وفى سطور تستعرض «الوطن»، أعداد السيارات التي تم ترخيصها خلال شهر يوليو الماضى.
نيسان صني
474
شيفروليه أوبترا
327
شيرى تيجو 7
224
تويوتا فورتشنر
71
أكسنت RB
43
شيرى أريزو 5
41
أكسنت HCI
40
شيرى تيجو
38
شيفروليه فان
35
نيسان سنترا
32
سوزوكي فان
31
لادا جرانتا
27
تيجو 3
26
النتر HD
24
بى واى دى F3
20
ميتسوبيشي إكليبس
19
سوزوكي سياز
19
كيا سبورتاج
11
تويوتا كورولا
6 سيارات.
يذكر أن سوق السيارات المحلية شهدت تذبذباً في أسعار السيارات خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس «كورونا»، مما أثر على ارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار.